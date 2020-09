Supernatural saison 15 : l’épisode 12 pourrait finalement être le dernier

Les chaînes sont contraintes d’effectuer des déprogrammations massives alors que le coronavirus prend de l’ampleur en France et dans le monde entier. Les Etats-Unis ne sont pas épargnés par cette épidémie et cette série n’est pas la seule concernée.

Cette saison 15 n’aura pas de fin pour l’instant puisque la chaîne a pris la lourde décision d’annuler les prochaines diffusions. Si vous attendez également le final de la dernière saison de The Walking Dead, vous savez sans doute que la chaîne AMC a procédé de la même manière. Le marché des séries est donc bouleversé de A à Z à cause du Covid-19 et il y a de grandes chances pour que les dénouements soient diffusés dans plusieurs semaines. En France, les déprogrammations s’enchaînent également que ce soit sur France 2, France 3 ou encore TF1.

C’est Andrew Dabb qui est à l’origine de cette mauvaise nouvelle. Même si les acteurs acceptaient de tourner les dernières images, la situation serait problématique.

En effet, comme vous le savez, les plateaux ont fermé leurs portes, mais ce ne sont pas les seuls, car le département qui s’occupe des effets spéciaux est aussi fermé. Vous le savez sans doute, Supernatural reste une série où des effets sont au rendez-vous. La post-production ne peut donc pas être effectuée dans les meilleures conditions, c’est pour cette raison que les diffusions sont stoppées. Il est toujours frustrant de se retrouver dans une telle situation, car vous restez finalement sur votre fin et l’épisode 12 était très intense. Il faut savoir que la date du final était le 18 Mai, mais le confinement et la situation pourraient ne pas s’améliorer dans les prochaines semaines. De ce fait, il y a de grandes chances pour que le retard s’accumule et les épisodes ne seront pas mis en boîte.

— Andrew Dabb (@andrewdabb) March 23, 2020