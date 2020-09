Cillian Murphy : cette anecdote très embarrassante !

Le comédien Cillian Muprhy, particulièrement discret sur sa vie privée, ne possède ainsi aucun compte sur les réseaux sociaux et ne sort que très peu.

Les soirées mondaines ne sont réellement pas sa tasse de thé et l’interprète de Tommy Shelby, dans la série Peaky Blinders, évite au maximum les soirées mondaines et autres évènements auxquels se rendent régulièrement les célébrités. Cillian Murphy, qui craint notamment de prendre la grosse tête, apprécie ainsi garder les pieds sur terre en vivant un quotidien simple, bien loin des mondanités en tout genre.

Cependant, comme tout un chacun dès lors qu’il s’agit d’idoles, le bel Irlandais est un fan incontesté de Mick Jagger, célèbre musicien leader des Rolling Stones. Malheureusement pour lui, s’il connaît parfaitement bien le chanteur à la carrière prolifique, ce dernier ne semble pas vraiment connaître l’acteur à en juger par leur première rencontre, quelque peu embarrassante… En effet, la rencontre entre Mick Jagger et Cillian Murphy ne s’est malheureusement pas déroulée comme ce dernier l’aurait espéré. Résultat ? L’échange entre les deux célébrités a été pour le moins gênant !

L’anecdote a été révélée par l’acteur lui-même, au cours d’une interview pour le magazine Metro UK.

« Je venais d’acheter le film documentaire Gimme Shelter et je l’ai vu à Cannes. Je lui ai dit ‘Mick, vous étiez en train de faire un bœuf avec Ike Turner’ et il m’a balancé ‘Je n’ai jamais fait de bœuf avec Ike Turner’. J’ai répliqué ‘Mais je vous ai vu’, et il a rétorqué ‘Non, mec.’ Et puis, soudainement, une blonde est arrivée et il est parti. »