Netflix : la meilleure nouvelle série télévisée de cette semaine !

Alors que Netflix vient de clore une semaine quelque peu tranquille en termes de nouvelles séries télévisées, la semaine du 28 mars s’annonce pimentée !

La plateforme met à l’honneur la toute nouvelle saison de Content!, qui ne manquera pas de ravir immédiatement ses fans, mais également bien d’autres séries qui connaissent déjà un franc succès. Voici lesquelles.

Content! (saison 2)

Genre : Action, Comédie, Crime, Fantastique, Mystère, Thriller. Réalisateur : Brian Taylor. Casting : Christopher Meloni, Ritchie Coster, Lili Mirojnick, Patton Oswalt.

Cette deuxième et dernière saison de « Content! » est, de notre point de vue, la meilleure série diffusée dès cette semaine sur la plateforme Netflix.

Il s’agit d’une série à succès mettant à l’honneur Christopher Meloni, lequel incarne un ancien détective particulièrement cynique. La saison 2, qui a commencé à être diffusée aux États-Unis le 27 mars dernier, n’a malheureusement pas été renouvelée pour une troisième saison, malgré les critiques positives de la presse spécialisée et l’accueil unanime des téléspectateurs.

Ozark (saison 3)

Genre : Crime, Drame, Thriller. Casting : Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz. Durée : 60 min.

Les fans de la série Ozark peuvent se réjouir de la sortie de la saison 3, dès cette semaine. Ce drame policier, réellement prenant, se concentre sur l’histoire d’une famille traquée par un baron de la drogue après que le père se soit fait trahir par son associé. Tous déménagent dans les monts Ozark, où ils espèrent se faire oublier…

La troisième saison est particulièrement prenante, avec de nombreux rebondissements qui viennent émailler la vie personnelle des personnages.

Unorthodox (série exclusive et limitée)

Genre : Drame. Casting : Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Aaron Altaras. Langue : allemand.

Cette toute nouvelle série étrangère est tout simplement excellente ! Cette production allemande s’attarde à suivre une femme juive contrainte de fuir Brooklyn pour s’installer à Berlin après avoir refusé un mariage arrangé.

La série, dont les protagonistes parlent allemand et anglais, ne compte que quatre épisodes. Pour l’instant, aucune nouvelle saison n’est prévue, mais vous pourrez cependant découvrir un documentaire d’accompagnement concernant cette production inédite, appelé « Making Unorthodox ».

Thomas et ses amis (saison 23)

Genre : Animation, Aventure, Comédie, Famille, Fantastique, Musical. Réalisateur : David Stoten. Casting : Mark Moraghan, Tina Desai, John Hasler, Joseph May.

Dernier choix de la semaine et non des moindres : la saison 23 de Thomas et ses amis, de quoi occuper les enfants durant le confinement ! Cette nouvelle saison s’attache à suivre les aventures de Thomas the Tank Engine et de tous ses amis, pour le plus grand bonheur des plus petits.

Vous êtes également à la recherche des meilleurs nouveaux films disponibles sur Netflix cette semaine du 28 mars 2020 ? Netflix propose en effet de nouvelles productions à découvrir dès aujourd’hui, dans des genres divers et variés qui contenteront tous les abonnés. Uncorked (drame) Badland (Western), Bonne année (romance), Le passé (thriller) et bien d’autres longs métrages sont à découvrir.