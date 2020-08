Love Alarm sur Netflix : la saison 2 arrive bientôt !

Netflix aime beaucoup s’essayer à différents styles, et c’est encore plus vrai ces dernières années, puisque la plateforme de streaming lance de nombreux projets particulièrement éclectiques.

Dans cette optique, de nombreux pays du monde ont la chance de pouvoir développer leur propre série, qui se voit diffuser ensuite sur le service de VOD préféré des internautes. C’est par exemple le cas des fictions espagnoles La Casa de Papel et Elite, ou même des pays nordiques avec Ragnarock et The Rain.

Love Alarm, le drama sud-coréen par excellence

Rares sont les séries asiatiques à tirer leur épingle du jeu sur Netflix, mais ce temps est révolu depuis quelques mois, avec l’apparition dans le catalogue de la plateforme d’un drama sud-coréen. En effet, Love Alarm, adapté d’un webcomic populaire, a rencontré un beau succès lors de sa mise en ligne en août 2019. À mi-chemin entre série fantastique et romance à l’eau de rose, ce show atypique n’a pas laissé le jeune public indifférent. Pour la faire courte, l’histoire de Love Alarm se concentre sur une application de rencontres amoureuses (au même titre que Tinder par exemple), capable de faire sonner le téléphone d’un utilisateur, si ce dernier se trouve à proximité d’une personne qui craque sur lui. À travers 8 épisodes en live-action, la série nous présente Kim Jojo, jeune fille qui traverse une période compliquée, à la suite du décès de ses parents et des dettes laissées par ceux-ci. Malgré tout, elle installe l’application sur son téléphone, et sa vie s’en retrouve bouleversée un peu plus, puisqu’elle plonge au cœur d’un triangle amoureux dans la plus pure tradition des romances.

La comparaison inévitable de Love Alarm avec Black Mirror

Après la mise en ligne de la saison 1 durant l’été dernier, les abonnés de Netflix n’ont pas tardé à comparer Love Alarm avec une autre série bien connue, Black Mirror, et plus particulièrement avec l’un des épisodes de la saison 4, « Hang The DJ ». La raison en est simple :

D’une part, Black Mirror traite souvent de sujets en lien avec les nouvelles technologies, ce qui est le cas de Love Alarm.

D’autre part, au même titre que Black Mirror le fait avec ses personnages, Love Alarm se concentre sur plusieurs jeunes gens impactés directement par une nouvelle technologie.

Néanmoins, la comparaison semble un peu forte, puisque Black Mirror traite aussi de nombreux autres sujets. Elle se présente particulièrement comme une série d’anticipation, plus alarmante sur les dérives de notre société que divertissante.

Love Alarm, une saison 2 prévue par Netflix ?

Le 21 février dernier, les acteurs de Love Alarm, Kim So Hyun, Song Kang et Jung Ga Ram, se sont retrouvés pour une session de lecture du premier épisode de la saison 2. Il semble donc évident que le tournage de la saison 2 est en route ! À propos de ce dernier, l’interprète du beau Hwang déclare notamment :

« Quand je suis travaillé par quelque chose, je me réveille toujours tôt le matin même si je suis fatigué, et c’est exactement comme ça que je suis ces jours-ci. Je ne pense qu’à Jojo durant les jours de tournage ».

Malheureusement, aucune date n’a encore été communiquée pour la mise en ligne officielle de ces nouveaux épisodes. S’ils suivent ceux de la première saison, alors la série serait de retour dans le courant de l’été 2020.