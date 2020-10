Incroyable : il joue au jeu-vidéo Doom sur une calculatrice alimentée par des pommes de terre et devient une star sur les réseaux sociaux !

Les jeux-vidéos passionnent toujours de plus en plus de monde !

Si dans les années 70 ou 80 une partie du grand public méprisait très clairement le monde des jeux-vidéos en ne comprenant pas du tout l’engouement qui pouvait être provoqué par ces derniers, le moins que l’on puisse dire c’est que l’ambiance a bien changé depuis. En effet, les anciens joueurs de l’époque ont bien grandi et sont devenus aujourd’hui notamment des parents respectables, qui n’hésitent pas à faire une partie de Nintendo Switch ou de PlayStation avec leurs propres enfants. Bien loin des clichés que l’on a pu connaître il y a de cela plusieurs décennies, les jeux-vidéos et plus précisément le rétro-gaming passionnent de plus en plus de monde.

Il faut dire que la crise sanitaire du coronavirus est passée par là et les jeux-vidéos sont désormais un prétexte pour se réunir pour les plus jeunes, mais aussi une nouvelle opportunité pour les artistes de se produire devant plusieurs millions de spectateurs comme cela a été le cas avec le rappeur Travis Scott que l’on a pu voir dans le jeu-vidéo en ligne Fortnite. Mais plus récemment, on a également parlé de ce phénomène pour une toute autre raison, bien plus originale et insolite, il faut bien le dire !

Ce YouTubeur passionné de jeux-vidéos utilise des pommes de terre pour jouer à Doom !

L’histoire paraît complètement invraisemblable mais elle est pourtant bien réelle. En effet, c’est une véritable démonstration de puissance technologique à la fois innovante et ancienne que l’on a pu voir sur la chaîne YouTube de Equalo. Ce dernier a eu en effet selon certains une idée qui relève tout simplement du génie ! Et si de simples pommes de terre permettaient d’être utilisées comme un véritable vecteur d’énergie pour alimenter un appareil ? Si l’idée peut paraître complètement dingue, le vidéaste s’est néanmoins lancé dans l’aventure sans hésiter une seconde.

Mais ce dernier ne s’est pas seulement contenté de vouloir jouer à son jeu-vidéo favori sur une calculette : cela avait d’ailleurs déjà été fait par le passé sur une calculette TI-64. Il est donc allé plus loin et a utilisé 385 pommes de terre pour alimenter la calculatrice qu’il a utilisé pour jouer à Doom par la suite ! Equalo a tout d’abord essayé de voir de combien de pommes de terre il aurait besoin : pour avoir les 4,5 voltes permettant d’alimenter sa console de jeux faite maison, il a constaté qu’il devait utilisé pas moins de 770 morceaux de pommes de terre issus de 385 patates. Après les avoir fait cuire pour donner plus d’énergie aux pommes de terre, ces dernières ont ensuite été coupées en 2 morceaux puis reliées à des électrodes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il faut une très grande pièce pour pouvoir jouer à ce jeu-vidéo. Les plus anciens gamers se rappelleront avec cette anecdote de la console de Sega : la Game Gear ! En effet, à l’époque cette console de jeux portable et en couleurs était une petite révolution technologique à l’époque face à la Game Boy. Malheureusement, bien que l’exploit technologique soit bel et bien réel, la Game Gear de Sega consommait bien trop de batterie avec ses piles, si bien que les joueurs devaient se retrouver très souvent à devoir jouer à la console en la laissant brancher sur une prise d’alimentation. Un comble pour une console portable !