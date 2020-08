Ghost in the Shell : la série animée débarque sur Netflix !

Annoncée initialement en 2019, la nouvelle série animée Ghost in the Shell est presque attendue comme le Messie par les nombreux amateurs du manga.

Après de nombreux mois d’attente, Netflix vient d’en révéler plus sur le contenu des futurs épisodes, mais également sur leurs dates de disponibilité dans le catalogue.

Ghost in the Shell débarque au printemps

C’est officiel depuis quelques jours, il ne nous reste que moins d’un mois avant de pouvoir découvrir la nouvelle version animée de Ghost in the Shell. En effet, le 23 avril prochain, Netflix mettra en ligne sa nouvelle pépite, après avoir suscité la curiosité de millions de fans de la franchise à travers le monde. Avec cette adaptation très attendue, la plateforme de VOD n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne l’animation japonaise. Ainsi, alors que les autres services de streaming semblent se désintéresser complètement de ces œuvres, Netflix rafle les principaux titres phares de la culture des animés.

C’est ainsi que de nombreux abonnés ont pu y redécouvrir des séries comme Cowboy Bebop, One Piece ou Neon Genesis Evangelion. Plus récemment, la plateforme a acquis les droits de diffusion du catalogue intégral des dessins animés de Ghibli, un coup de maître lorsqu’on connaît la réputation de ces différents films.

Qu’attendre de cette nouvelle version de Ghost in the Shell ?

Les évènements de Ghost in the Shell : SAC_2045 prendre une place en 2045 comme le titre l’indique, dans un monde où la guerre fait rage. Certains membres d’une unité anticriminelle appelée section 9 sont appelés en renfort pour faire face à un nouvel ennemi, les « post-humains ». Êtres doués d’intelligence et de capacités physiques hors normes, ces antagonistes vont poser quelques problèmes aux héros de la saga. Pour faire saliver un peu plus les fans, Netflix a même dévoilé une bande-annonce d’une durée de 1mn10, dans lequel on peut admirer la qualité des images de synthèse du projet.

Ghost in the Shell : SAC_2045 déjà sous le coup des critiques

Difficile de reprendre un projet aussi populaire que la franchise Ghost in the Shell, car les fans d’animés sont réputés pour être implacables dès qu’il s’agit d’une réadaptation. Bien que les effets spéciaux et la direction artistique aient été confiés à des artistes et studios de qualité, à savoir Ilya Kuvshinov, SOLA Digital Arts et Production I.G, les images de la bande-annonce ne font pas l’unanimité chez les spectateurs. Ainsi, ces derniers sont nombreux à critiquer le parti pris artistique, qui selon eux ne respecterait pas l’univers de Ghost in the Shell. Espérons tout de même pour Netflix que la série saura trouver son public, au contraire de la dernière adaptation cinématographique de la saga, qui portait Scarlett Johansson à l’écran dans le rôle de Motoko Kusanagi. Comme on vous le disait, les fans de Ghost in the Shell sont pointilleux !