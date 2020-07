Flash saison 6 sur Netflix : enfin nous avons une date ! le final lui aussi décalé à cause du coronavirus !

Généralement, les contenus proposés par The CW connaissent un véritable engouement et c’est le cas pour Flash.

Si vous possédez un abonnement à Netflix, vous pouvez regarder les 5 premières saisons et la sixième devrait arriver dans quelques semaines. Nous avons une date non officielle à vous communiquer.

Préparez-vous en Mai 2020 pour la saison 6 de Flash

Si vous suivez tous les épisodes de Flash, l’homme à la combinaison rouge qui se déplace plus vite que son ombre, vous avez sans doute déjà croisé de nombreux monstres et méchants.

En effet, si le plus intéressant pour les fans reste Reverse-Flash, d’autres ont une nette préférence pour Zoom ou encore Captain Cold et même Savitar. Bien sûr, si vous êtes un adepte des plateformes de streaming, vous pouvez regarder les nouveaux épisodes puisqu’ils sont actuellement diffusés aux États-Unis. Ces sites sont illégaux, mais vous pourrez dénicher sans aucune difficulté des contenus sous-titrés en français pour réussir à suivre l’intrigue. Si vous maîtrisez l’anglais, c’est encore mieux.

En effet, peu de séries peuvent se vanter d’avoir le même format que The Walking Dead sur OCS.

La série est diffusée sur cette chaîne payante 24 heures après sa diffusion sur le sol américain.

Si vous êtes un fan de The CW, vous savez que les séries sont généralement très rapidement intégrées au catalogue de Netflix.

Elles sont souvent diffusées avant les chaînes classiques.

Lorsque The Flash se termine aux USA, vous devez patienter une semaine pour découvrir tous les épisodes de la saison entière sur Netflix. Il suffit alors de reprendre cette logique pour la saison 6 de The Flash. En effet, comme la saison 7 sera terminée le 19 Mai 2020 puisqu’elle n’a pas été la cible d’un report ou d’une annulation à cause du coronavirus, vous pourrez savourer tous les épisodes d’ici la fin du mois de Mai ou début Juin 2020.

Les comics sont menacés sur Netflix

Les téléspectateurs ont une véritable passion pour les comics et de nombreuses séries ont vu le jour. C’est clairement la saga Avengers qui est à l’origine de cette envie de découvrir des superhéros sauver le monde.

En pleine épidémie, certains peuvent imaginer Iron Man ou Thor venir en aide à la population. Dans tous les cas, les contenus sur Netflix qui concernent les amis de The Flash pourraient rapidement être relégués aux oubliettes.

Comme c’est le cas pour Disney+ qui verra le jour le 7 Avril en France après un report de quelques jours à cause du coronavirus, les DC Comics auront le droit à leur propre service. Il est donc logique que les films et les séries disparaissent de Netflix puisqu’ils auront une diffusion exclusive sur cette plateforme. Par conséquent, les saisons disponibles actuellement sur Netflix pourraient rapidement disparaître, d’où l’intérêt de les savourer rapidement.

Il y a toutefois une bonne nouvelle uniquement pour l’homme au costume rouge qui a pu s’offrir quelques apparitions dans diverses séries. Comme c’est le cas avec OCS, un partenariat a été signé entre Netflix et The CW, la plateforme de streaming est donc le diffuseur officiel en France et le contrat sera terminé dans 5 ans. Nous pouvons donc envisager de regarder les prochaines saisons de The Flash sur Netflix jusqu’en 2025 même si le service de streaming venait à voir le jour avant.

Il y a toutefois des doutes concernant la suite de la série, car le contenu n’est pas forcément le plus réjouissant.

Par conséquent, la saison 6 de The Flash pourrait être la dernière, mais croisons les doigts pour une saison 8.