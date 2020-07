Comment créer un film à partir de photos et de musique ?

Sachez qu’aujourd’hui, vous pouvez réaliser vos propres clips vidéo, rien qu’avec vos photos de famille, et vos musiques préférées.

En effet, avec l’outil d’édition Movavi, vous pouvez réaliser n’importe quel type de film pour tous vos événements importants : mariage, anniversaire, baptême, naissance, remise de diplôme…

Les étapes à suivre pour créer votre film à partir de photos et de musique

Installez Movavi Video Editor

Avant de pouvoir réaliser votre film, il vous faut télécharger l’outil d’édition Movavi. Vous retrouverez toutes les indications nécessaires au téléchargement et à l’installation à cette adresse : www.movavi.com/fr/support/how-to/video-from-photos.html

Ne vous inquiétez pas, il n’y a rien de plus facile à manipuler que ce logiciel. Vous n’avez pas besoin d’être un professionnel en édition de vidéo ou de photos, ou même en informatique, pour maîtriser tous les paramétrages nécessaires à cet outil.

Ajoutez vos fichiers audio, photo et vidéo dans le programme

Sélectionnez vos fichiers, ceux que vous souhaitez rassembler pour réaliser votre film. Cliquez sur l’onglet « Ajouter des fichiers multimédias » ou glissez simplement vos fichiers depuis le dossier d’origine.

Ensuite, créez votre propre diaporama en fonction de l’ordre d’apparition que vous souhaitez pour vos photos. Tout ceci se passe sur la « Piste vidéo » et vous n’aurez aucun mal à faire les modifications nécessaires. Il suffit de suivre les indications.

Utilisez les filtres pour améliorer votre film

Un onglet « Filtres » est mis à votre disposition pour vous aider à améliorer le rendu et la qualité finale de votre film. Vous pouvez en ajouter tant sur les photos que sur les vidéos. Il existe une multitude de choix qui vous est offerte pour créer un film authentique, personnalisé et de bonne qualité.

Amusez-vous à réaliser différents styles de vidéo pour créer votre propre film familial. Modifiez, par exemple, vos photos de famille pour qu’elles soient plus symboliques et plus expressives. Ensuite, rajoutez la musique de fond qui vous fait chavirer. Emotion garantie !

Réalisez un film comme un pro

Avec Movavi Video Editor, vous pouvez réaliser un film de qualité. Vous pouvez rajouter des transitions entres vos séquences et marquer plus d’émotions. Selon vos préférences, vous pouvez choisir la durée et le style de votre transition.

Pour appliquer des transitions entre les photos, un bouton montrant une image de montagne est disponible sur l’interface du programme. Sinon, un autre onglet « Transitions » vous propose tous les styles de transition que vous souhaitez. Il suffit d’en choisir un et de le glisser dans votre timeline.

Une fois les dernières modifications sur le style réalisées, vous pouvez ajouter la musique que vous voulez. N’oubliez pas non plus les titres si vous jugez que c’est nécessaire pour votre film.

A la fin de votre montage, vous pouvez maintenant l’exporter sous divers format, et l’apprécier sur votre écran téléviseur, votre tablette ou encore sur votre ordinateur.