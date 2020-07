12 Coups de Midi : d’où viennent les millions d’euros de cadeaux offert aux candidats?

Ainsi, depuis les débuts de l’émission en 2010, de nombreux champions se sont succédé. Mais qui paye donc tous ces cadeaux ?

« Les 12 Coups de Midi » est une émission dont le succès ne se tarit pas, et qui voit tous les jours ses audiences augmenter. Diffusée à partir du 28 juin 2010 sur TF1, l’émission a pris de plus en plus d’importance dans la grille du programme, jusqu’à devenir le rendez-vous préféré des Français. En effet, les performances de tous ces candidats éveillent la curiosité du public, sans oublier le talent de présentateur indéniable de Jean-Luc Reichmann, qui sait véritablement apporter beaucoup d’humour et d’émotions à l’émission.

Paul est d’ailleurs le chouchou de ce dernier et des téléspectateurs, puisque cet étudiant en histoire, brillant et très cultivé, ambitionne de devenir le plus grand maître de midi. Pour cela, il lui suffit de suivre le principe de l’émission, à savoir répondre à un maximum de questions culturelles et ludiques, sans se faire éliminer par les autres candidats. Dans cette optique, de nombreuses personnes se succèdent sur le plateau pour tenter leur chance, dans l’espoir secret de devenir le prochain champion de l’émission, et trouver l’étoile mystérieuse pour remporter les cadeaux.

Cette étoile mystérieuse est donc le point d’orgue du programme, puisque c’est sa découverte qui permet d’accéder à la vitrine des cadeaux, un bonus non négligeable à chaque fin d’émission, en plus de l’argent gagné. Du petit gadget high-tech au voyage grandiose, les lots sont nombreux et somptueux, donc la plupart du temps une voiture. Pour la remporter, il suffit de trouver la célébrité qui se cache derrière les cases de l’étoile mystérieuse, débloquées au fur et à mesure des émissions, en fonction des questions-réponses validées juste avant l’épreuve. Chaque bonne réponse permet aux candidats de débloquer une case de plus, jusqu’à ce que celui-ci puisse voir tous les indices de l’image, et proposer ainsi la bonne célébrité.

Pendant les 12 secondes de réflexion, Jean-Luc Reichmann ne manque pas de rappeler tous ceux qui ont déjà été proposés, sans succès. Si le champion donne une mauvaise réponse, l’étoile mystérieuse est remise en jeu dès la prochaine émission, avec un cadeau en plus. Au contraire, s’il donne une bonne réponse, il obtient tous les cadeaux de la vitrine, et une nouvelle étoile prendra place à l’émission suivante.

Depuis le commencement des « 12 Coups de Midi », le record de longévité avant de trouver une étoile est de 52 jours, du 28 novembre 2017 au 19 janvier 2018, et c’est Océane qui avait fini par découvrir que Franck Provost se cachait derrière, remportant par la même occasion 65 961 euros. À l’inverse, le record de rapidité pour découvrir l’étoile mystérieuse est de 24 h, détenu par Jean-Pierre Pernaut, en date du 31 octobre 2010.

Les cadeaux ayant une grande valeur, tous les candidats espèrent y accéder, comme ce fut le cas de Benoît, qui a remporté l’étoile la plus chère de l’émission, le 30 janvier 2019, d’un montant de 100 108 euros. Une victoire qu’il doit à Jacques Yves Cousteau, l’homme qui se cachait derrière l’étoile mise en jeu depuis le 15 décembre 2018.

Une telle vitrine régulière exige donc beaucoup d’argent. Beaucoup étaient persuadés que les sponsors et les partenaires de l’émission finançaient ces cadeaux pour les candidats, mais suite à une enquête de Télé 2 semaines en 2017, il a été révélé que c’était finalement la production elle-même qui se cachait derrière les multiples cadeaux de toutes ces vitrines.

Achetés directement par cette dernière avant les tournages, ils ne sont toutefois pas choisis au hasard par les producteurs. Ainsi, on apprend que la production suit les tendances et l’actualité. En plein été, elle favorise donc les salons de jardin, les barbecues et autres accessoires estivaux, tout comme lors d’événements annuels à l’image du Festival de Cannes, où elle s’oriente par exemple vers des livres sur le cinéma. Notons tout de même que si la production achète elle-même tous ces cadeaux, elle bénéficie de tarifs préférentiels de la part des marques.