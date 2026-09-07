Avec 22 nouveautés présentées à Berlin, MOVA pousse ses robots vers une nouvelle étape : percevoir leur environnement, prendre des informations en compte et agir physiquement.

À l’IFA 2026, MOVA ne met pas uniquement en avant de nouveaux appareils. La marque présente surtout plusieurs démonstrations autour de la robotique capable d’interagir avec son environnement. Tactile, vision 3D, bras articulés et systèmes de coupe adaptatifs occupent une place centrale sur son espace de plus de 1 700 m².

Des robots qui apprennent à mieux sentir

Jusqu’ici, les robots domestiques reposaient principalement sur des caméras et différents systèmes de détection pour comprendre ce qui les entourait. MOVA ajoute une autre dimension avec TactiPercept™, destiné à ses robots aspirateurs.

Le système repose sur 128 capteurs de pression associés à une structure flexible. Lorsqu’un appareil entre en contact avec un meuble ou un mur, il récupère ces informations en temps réel. Son déplacement peut alors être ajusté, avec notamment un ralentissement après un contact léger.

Cette technologie intervient aussi dans le nettoyage des bordures. Le robot peut conserver un contact contrôlé avec un mur afin de mieux suivre son contour. MOVA présente parallèlement AquaSonar™, un système de communication sous-marine basé sur les ultrasons. Le relais intégré à la station maintient la liaison avec le robot sous l’eau.

La tondeuse robot s’attaque aux derniers centimètres

Le jardin constitue un autre terrain d’expérimentation pour MOVA. Avec UltraTrim™ 3.0, la LiDAX Ultra Gen 2 dispose d’un disque de coupe latéral capable de travailler au plus près des murs, clôtures et haies.

La technologie vise une coupe à 0 cm des bordures. Elle peut aussi franchir la limite entre l’herbe et une surface dure lorsqu’elles se trouvent au même niveau. MOVA pousse cette idée avec UltraTrim™ 4.0, qui ajoute un bras robotisé.

Celui-ci sort du corps de la tondeuse et suit les irrégularités du terrain grâce à un mécanisme flottant. 3 hauteurs de coupe sont prévues : 4, 5 et 6 cm. Le bras peut aussi se rétracter face à un obstacle.

AstraX et Knot 80 montrent une autre voie

C’est avec AstraX que la vision de MOVA devient la plus spectaculaire. Cette tondeuse robot équipée d’un bras multifonction peut déplacer certains obstacles, cueillir des fruits bas ou arroser des zones définies. Plusieurs têtes interchangeables sont prévues pour ces différentes tâches.

La démonstration prend une autre dimension avec Knot 80. Cette main robotique possède 11 degrés de liberté et 15 articulations mobiles pour l’ensemble du système. Sa vision 3D permet d’identifier la position des objets avant d’adapter la préhension.

La force appliquée peut varier entre 25 et 50 N selon les conditions de test communiquées par MOVA. Le système ajuste ses mouvements grâce à un retour visuel continu.

Avec « The AI MOVAment », MOVA réunit ainsi plusieurs briques technologiques autour d’une même idée : faire sortir l’intelligence artificielle des interfaces numériques pour lui donner une capacité d’action physique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.