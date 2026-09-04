À l’occasion de l’IFA 2026, ASUS présente ses nouveaux ordinateurs ProArt P16, P14 et GR1X. Équipés de la superpuce NVIDIA RTX Spark, ces appareils exécutent des modèles d’intelligence artificielle lourds directement en local.

Le constructeur taïwanais renouvelle ses stations de travail pour créateurs à Berlin. La nouvelle gamme ProArt intègre la puce NVIDIA RTX Spark, une architecture qui combine un GPU Blackwell à 6 144 cœurs et un CPU Grace à 20 cœurs. Ce matériel offre jusqu’à 1 pétaflop de puissance IA et 128 Go de mémoire unifiée pour faire tourner des agents personnels sans connexion cloud.

Ordinateurs portables P16 et P14 : de la puissance dans un châssis fin

Les portables ProArt P16 et P14 se caractérisent par un châssis en aluminium usiné par CNC. Le P16 affiche une épaisseur de 12,9 mm pour un poids de 1,77 kg, tandis que le P14 mesure 13,9 mm et pèse 1,48 kg. Ces modèles embarquent des batteries de 99 Wh et 90 Wh pour assurer une utilisation prolongée en mobilité.

Côté affichage, les écrans OLED ASUS Lumina Pro garantissent une précision chromatique élevée avec un Delta E inférieur à 1. Le modèle 16 pouces propose une définition 4K à 120 Hz, contre 3K pour la version 14 pouces. Les deux dalles atteignent une luminosité de 1 600 nits.

Le mini-PC GR1X et le traitement IA en local

Le mini-PC ProArt GR1X condense cette architecture dans un format de 150 par 150 mm. Conçu pour un fonctionnement continu, ce boîtier dispose d’un système thermique à double ventilateur de 218 pales et d’un contrôle de ventilation à sept niveaux. La connectivité s’appuie sur un port Ethernet 10 GbE, le Wi-Fi 7 et la prise en charge de quatre écrans 4K.

L’appareil fait tourner des modèles de langage jusqu’à 120 milliards de paramètres sur la machine. Selon la marque, l’exécution locale transforme les coûts variables du cloud en une capacité fixe et maîtrisable. ASUS préinstalle également des outils dédiés comme MuseTree pour la création d’images et StoryCube pour l’organisation des médias.

Un affichage 6K et des compléments pour la mobilité

En complément de ces PC, le moniteur ProArt Display PA32QCV propose une dalle 6K de 31,5 pouces avec une définition de 6 016 par 3 384 pixels. Cet écran couvre 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et intègre deux ports Thunderbolt 4 avec une alimentation de 96 watts.

La présentation à l’IFA s’accompagne de deux autres ordinateurs. Le Zenbook 14 UX3480 privilégie la légèreté avec sa structure en Ceraluminum. L’ExpertBook Ultra vise les professionnels grâce à un châssis en magnésium-aluminium de 0,99 kg et un processeur Intel Core Ultra X9. Il embarque une batterie d’une autonomie théorique de 26 heures.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.