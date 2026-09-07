Les principales nouveautés TCL à l’IFA 2026

TCL profite de l’IFA 2026 pour dévoiler plusieurs nouveaux produits, avec une place particulière accordée aux smartphones, à l’audio et aux usages de l’intelligence artificielle.

Le constructeur chinois arrive à Berlin avec une sélection assez large. Parmi les annonces, les P80 Ultra et P80 Pro attirent l’attention avec leur technologie NXTPAPER AMOLED. TCL présente aussi une nouvelle génération de tablettes, des produits destinés aux familles et plusieurs équipements pour la maison. La barre de son Q95K complète cette série de nouveautés avec une architecture audio ambitieuse.

Les P80 ouvrent un nouveau chapitre

La famille P80 constitue l’une des annonces les plus remarquées de TCL durant cette édition de l’IFA. Le constructeur présente deux références, les P80 Ultra et P80 Pro, équipées de la technologie NXTPAPER AMOLED. TCL les présente comme les premiers smartphones au monde à combiner cette technologie avec une dalle AMOLED.

Le P80 Ultra se distingue aussi par son équipement photographique. Il reçoit un téléobjectif périscopique de 50 Mpx associé à un zoom optique 3x. Cette configuration place la photographie parmi les caractéristiques mises en avant pour ce nouveau smartphone.

Les annonces ne s’arrêtent pas aux téléphones. TCL dévoile également les tablettes TAB A1, ainsi que la montre destinée aux enfants Kids Watch K5. Deux concepts complètent cette partie : Tbot K5 et AiMe Family Companion Robot.

Une barre de son pensée pour le haut de gamme

Avec la Q95K, TCL élargit son offre audio avec une barre de son dotée de 11.1.4 canaux. Le produit a été développé avec Audio by Bang & Olufsen, association qui constitue l’un des éléments mis en avant par la marque pour cette référence.

L’intelligence artificielle apparaît aussi dans l’électroménager. TCL présente pour la première fois son réfrigérateur Dual Cooling, équipé d’une zone convertible pilotée par IA. Cette fonction rejoint une gamme déjà composée de plusieurs appareils connectés pour la maison.

Le constructeur expose notamment les réfrigérateurs Mega Space SE Series et Flexi Series. Les solutions de lavage P5 Super Drum et P9 AI SuperDrum Ultra Tower figurent également parmi les produits présentés à Berlin.

Téléviseurs, moniteurs et objets connectés

L’IFA 2026 sert aussi de vitrine aux produits déjà présents dans le catalogue TCL. Pour les téléviseurs, la marque met en avant les séries X11L, C8L et C7L SQD-Mini LED. Les modèles A400 Pro NXTVISION, RM9L et RM7L RGB-Mini LED sont également exposés.

La partie mobilité réunit la montre pour enfants MOVETIME MT48, les écouteurs CrystalClip et deux modèles de lunettes connectées RayNeo. Les moniteurs 32X3A OLED+, 27C2A Premium QD-Mini LED et 27P2A Pro Mini LED complètent cette sélection.

TCL présente la barre de son A65K, récompensée par un prix EISA, ainsi que l’enceinte Z100 Wireless Free Sound Speaker. Les technologies de climatisation FreshIN 3.0 et VoxIN figurent aussi parmi les solutions exposées pendant le salon berlinois.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.