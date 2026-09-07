Monza s’est révélé défavorable pour Lawson et Tsunoda

Monza a joué un rôle difficile pour Liam Lawson et Yuki Tsunoda lors du Grand Prix d’Italie, une nouvelle fois. Le duo Red Bull a subi des contre-performances qui ont impacté leur classement en course. Leur week-end a mis en lumière des erreurs stratégiques et des tensions dans l’équipe. Ce circuit semble confirmer ses effets défavorables après Zandvoort.

On se demandait qui serait le héros de Monza, et ce n’était malheureusement pas le duo Red Bull. Lawson a pris part aux qualifications avec le poids d’une pénalité et une stratégie compliquée imposée par l’écurie. Son positionnement en dehors du top 10 a limité ses options pour la course, soulignant une performance mitigée. Du côté de Tsunoda, les difficultés énergétiques et des erreurs techniques ont pénalisé son temps en piste.

Les deux pilotes ont affronté un lundi très exigeant à Monza, un circuit réputé pour sa vitesse mais qui ne pardonne pas les fautes. Ces déconvenues successives posent des questions sur leur progression et leur rôle futur dans la compétition. Certains choix de l’écurie ont aussi suscité des débats autour de la stratégie employée.

Monza, un piège pour la performance de Lawson et Tsunoda

Le Grand Prix de Monza a mis en lumière les difficultés stratégiques majeures rencontrées par Lawson et Tsunoda. Lawson a dû composer avec une pénalité moteur inconnue du public avant les qualifications. Cela l’a mis d’emblée dans une position défavorable, qui a compliqué son week-end. Tsunoda, quant à lui, n’a jamais réussi à tirer profit de l’aspiration idéale en qualifications.

Contexte particulier pour Liam Lawson à Monza

Liam Lawson est arrivé à Monza avec des limitations techniques liées à sa voiture. Red Bull a changé des éléments du moteur, provoquant une pénalité automatique en grille. Pendant les qualifications, il n’a pas su atteindre le top 10, s’arrêtant en Q2. Une manœuvre d’Oscar Piastri au début de son tour rapide a encore fragilisé sa situation.

Lawson a exprimé sa frustration sur la radio de l’équipe, soulignant un manque de suivi clair du plan initial. Il a manqué de repères en piste, notamment lorsqu’il a été bloqué au virage 1. Son rôle de préparer un relais à Max Verstappen n’a pas produit l’effet escompté. Ce contexte a réduit considérablement sa chance d’être dans la lutte en course.

Difficultés techniques et erreurs de Tsunoda

Yuki Tsunoda a lutté avec la gestion énergétique, un aspect crucial sur ce circuit rapide. Il a admis avoir oublié d’utiliser le mode spécifique pour les lignes droites à plusieurs reprises. Ses chronos en qualifications ont été loin de son équipier Arvid Lindblad. Tsunoda reste perplexe face à cette perte de temps.

Le pilote japonais a aussi reconnu plusieurs conditions difficiles entre les différentes séances. Son équipe a mobilisé beaucoup d’efforts pour remettre la voiture à niveau, mais certains problèmes restent inexpliqués. Cette instabilité technique a miné sa confiance tout au long du week-end de course.

Conséquences et tensions après un week-end compliqué à Monza

La collision entre Lawson et Tsunoda a enflammé les débats au sein de l’équipe Red Bull. Cette confrontation en piste s’est traduite par des critiques venant de la direction. Leurs performances à Monza fragilisent leur position dans la hiérarchie sportive et compromet leur visibilité en compétition.

Réactions après l’incident en course

Le Dr Helmut Marko a qualifié la collision d’« incroyablement stupide », remettant en cause la cohésion de l’écurie. L’impact a causé des dégâts supplémentaires sur les véhicules, compromettant les résultats. Le week-end de Tsunoda semble désormais plus incertain. La rivalité entre les deux pilotes est devenue un sujet sensible au sein du paddock.

Les tensions internes mettent en lumière les erreurs stratégiques accumulées, et redessinent les priorités face à la compétition. La direction devra trancher entre soutien et sanction, pour préserver l’esprit d’équipe. Leurs trajectoires en Formule 1 dépendent plus que jamais des résultats à venir.

Quel avenir pour Lawson et Tsunoda après Monza ?

Ce week-end difficile à Monza oblige les deux pilotes à se remettre en question. La compétition en 2027 s’annonce féroce, avec Nikola Tsolov qui guette une place dans l’écurie. Lawson et Tsunoda doivent désormais faire preuve d’une meilleure maîtrise. Leur capacité à tirer des enseignements rapides conditionnera leur avenir.