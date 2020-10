UNO : le jeu propose une version spéciale boisson avec des shots !

Si certains optent immédiatement pour de l’alcool avec cette version, sachez que vous pourrez aussi opter pour des boissons non alcoolisées avec vos enfants. Ce sera l’occasion par exemple de réaliser des mixtures peu réjouissantes, les moments de rires devraient alors être au rendez-vous. Le concept repose sur des shots, mais le jeu UNO n’impose pas bien sûr de l’alcool qu’il faut impérativement consommer avec modération.

A la découverte du Drink UNO, le cadeau pour Noël

Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans le pack à savoir les petits verres, les cartes et un dé. Que ce soit avec des amis ou votre famille, vous pourrez alors découvrir ce nouveau concept alors que le jeu UNO est incontournable depuis plusieurs années. Il faut aussi savoir qu’il est souvent au coeur des tensions, car les règles sont la plupart du temps différentes d’une personne à une autre.

Le jeu UNO est donc indémodable, il peut être apprécié autant que détesté .

. Le Drink UNO est facturé 23 euros seulement et vous aurez 6 verres pour les shots qui sont à l’effigie du jeu.

Vous pouvez jouer dès deux personnes et jusqu’à 10 par exemple, il suffira d’ajouter des verres.

Le shot doit être bu lorsque le joueur prend une pénalité, il faut alors un shot et il y a une carte pour identifier le nombre de verres. Dès que vous posez des cartes comme le +2 ou encore le +4, vous pouvez ajouter également des shots.

Attention au mot UNO !

Vous le savez, lorsqu’il vous reste une seule carte entre les mains, vous devez prononcer le mot magique qui vous permet aussi de remporter au plus vite la partie si vous réussissez à la placer. Par contre, si vous prononcez le mot UNO à tort, vous devrez boire 3 shots, d’où l’intérêt d’être vigilant et de ne pas le dire sans une bonne dose de maîtrise. Le jeu est finalement adapté à tous les âges, il suffit pour cela de remplacer l’alcool par de l’eau, des jus, quelques mixtures sympathiques et sans alcool qui devraient faire rire les enfants.

Pour Noël, si vous êtes en quête d’un jeu insolite, vous ne pourrez pas passer à côté de toutes les versions du UNO puisqu’elles sont nombreuses. Certaines sont adaptées à une séance à la maison, mais d’autres pourront être au rendez-vous lors de vos départs en vacances. Vous le savez désormais, le Drink Uno pourrait vous offrir des soirées très réjouissantes avec des amis ou votre famille.