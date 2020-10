Languette dans le dos de votre chemise : nous avons enfin la réponse à ce mystère

Lorsque vous avez une chemise, regardez attentivement l’arrière, car vous pourriez découvrir une languette. Cette dernière n’est pas visible seulement pour apporter un côté design ou moderne, elle existe en réalité depuis les années 60. Il faut se projeter aux États-Unis pour comprendre l’intérêt puisque les Américains l’utilisaient dans les vestiaires. En effet, la languette est pratique, elle permet de suspendre la chemise au crochet.

J’ai reçu pleins de critiques sur ma chemise aujourd’hui krkrkrkr bande de jaloux elle est trop fraîche pic.twitter.com/75ODvH8J2u — en esprit (@antillaisefr) October 1, 2020

La languette est le fruit d’un mouvement, le locker loop

Bien sûr, la signification première a été quelque peu détournée, car désormais la languette permet de renseigner les autres concernant la relation amoureuse. C’est assez insolite et, pourtant, le concept du locker loop est réel et il se propage surtout sur le sol américain. En effet, en France, nous n’avons pas forcément une connaissance de cela.

Certaines femmes et même des hommes n’ont pas connaissance de l’existence de cette languette à l’arrière de la chemise .

. Elle n’est pas systématique, elle reste discrète et vous ne l’avez peut être jamais aperçue jusqu’à maintenant.

Pour la relation amoureuse, c’est simple. Si la languette est découpée, la personne annonce qu’elle est déjà en couple.

Enfin en week-end ! 🎉

Il est temps de tomber la chemise 😝

Bon week-end tout le monde ! pic.twitter.com/7l7lVJ6IeN — Seb Wall (@SebCTbien) October 2, 2020

Dans ce cas de figure, inutile de la courtiser puisqu’elle a déjà l’homme ou la femme de sa vie dans son quotidien. Cela était valable il y a quelques années, mais le locker loop n’a pas forcément traversé les frontières en France. Par contre, si la languette est présente, vous êtes ouvert à l’idée de rencontrer une personne qui pourrait être votre futur compagnon.

La languette n’est désormais plus utilisée

Certaines chemises sont dépourvues de cette languette, car les utilisateurs n’ont plus recours à ce petit morceau de tissus pour la suspendre à un crochet. Ce dernier était au rendez-vous pendant les activités sportives aux États-Unis, mais désormais, les adolescents et même les adultes, voire les enfants n’agissent plus de la même façon. La chemise est roulée en boule dans le sac ou chiffonnée directement dans le vestiaire pour que la place ne soit pas conséquente. Il y a parfois des languettes, c’est un peu une marque de fabrique de certaines marques notamment les modèles américains.

Par conséquent, si vous regardez toutes vos chemises, vous ne trouverez pas forcément votre languette. Par contre, si l’une d’entre elles a été acquise directement dans un commerce aux États-Unis, vous avez une chance de la trouver puisqu’ils ont apparemment conservé cette habitude même si la languette ne sert plus à suspendre ce vêtement, c’est juste un accessoire pour sublimer la chemise.