US Open : Djokovic est évincé de la compétition à cause de son comportement

Il y a quelques semaines, Novak Djokovic était pointé du doigt à cause de l’organisation d’une rencontre de tennis. Les contaminations avaient été nombreuses et le joueur s’était retrouvé dans la tourmente. De ce fait, un communiqué de presse avait été partagé dans lequel il présentait des excuses. Aujourd’hui, nous apprenons qu’il a été évincé de l’US open puisqu’il n’a pas pu continuer la compétition. Le Serbe connaît alors un nouveau coup dur à cause de son comportement lors de ce match face à Pablo Carreno Busta.

Pendant les rencontres, les joueurs peuvent prendre des avertissements à cause de leur comportement, mais la disqualification est souvent assez rare. Toutefois, alors que le match ne se déroulait pas comme il le souhaitait, Novak Djokovic a eu un geste d’humeur puisqu’il envoie la balle avec sa raquette derrière lui sans, forcément, faire attention. La juge de ligne qui se trouve à proximité reçoit la balle, mais celle-ci avait été envoyée avec un peu de force.

Novak a essayé à maintes reprises de se justifier pour éviter cet échec, mais la sentence est tombée. C’est donc un nouveau coup dur pour le joueur qui écope d’une disqualification à cause de son comportement. Si certains ont pointé du doigt la décision, il suffit de regarder avec attention le règlement. En effet, il est prévu que le joueur soit évincé de la compétition si toutefois une balle touche le public ou une personne de l’arbitrage. Ce fut le cas lors de ce face-à-face dans lequel il était mené 6/5. Novak a donc été invité à prendre ses affaires et à quitter les lieux.

