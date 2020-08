Dormir sur la route : la nouvelle tendance japonaise très inquiétante

Vous pensiez avoir tout vu avec l’ensemble des challenges qui se retrouvent sur le web, mais la réalité est clairement différente. Depuis quelques jours, des tweets et des posts sur les réseaux sociaux mentionnent un nouveau jeu au Japon qui semble prendre de l’ampleur. Il est alors nécessaire d’insister sur le caractère très dangereux de cette pratique, car vous pouvez être la cible d’un accident. La police d’Okinawa souhaite de ce fait à lancer un appel à la vigilance. Si vous pensez que cette pratique est localisée, ce n’est malheureusement pas le cas, car elle se répand comme une traînée de poudre.

Au cours de l’année 2019, les autorités compétentes ont été contraintes de s’occuper de près de 7000 affaires. Des individus à savoir des femmes et des hommes avaient décidé de dormir sur la route sans forcément qu’une explication soit proposée. Des personnes ont donc effectué des signalements auprès de la police pour tenter de raisonner ces femmes et ces hommes qui ont trouvé un nouveau jeu particulièrement dangereux. Selon les médias locaux, cette pratique porte même un nom à savoir le Rojo-ne qui se traduit par « Dormir sur la route ».

Lorsque les forces de l’ordre se rendent parfois sur place, ils peuvent découvrir des hommes et des femmes qui ont enlevé leurs vêtements. Ils précisent dans certains cas de figure qu’ils pensaient être dans leur lit en train de dormir. Il est donc préférable de ne pas réaliser ce jeu que ce soit au Japon, en France ou même ailleurs, car un accident de la route est tout à fait possible. Avec la faible luminosité dans certaines villes, les voitures, les deux-roues et les camions ne peuvent donc pas vous voir.

Comme ont pu le redouter les autorités locales pendant de longues semaines, ce jeu a entraîné la mort de plusieurs personnes. Trois individus ont perdu la vie alors qu’elles ont été écrasées par des voitures, d’autres à savoir 16 personnes ont été la cible d’accidents corporels plus ou moins graves. Entre janvier et juin 2020, les autorités ont toutefois identifié près de 2700 appels pour signaler des personnes qui dormaient sur les routes. Avec le confinement, ces dernières étaient désertes, cela a sans doute facilité la propagation de ce jeu qui peut vous coûter la vie.

Okinawa's year-round temperate climate, combined with locals' love for booze, has created a unique phenomenon called 路上寝 (rojo-ne), or as I like to call it, Okinawa Meltdownhttps://t.co/HJJDvdhthC

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) August 14, 2020