Vidéo d’une collégienne lynchée : une publication sur les réseaux et des interpellations

Deux personnes semblent être mêlées à cette affaire assez sordide. Cette dernière se déroule notamment devant le collège de Reims. Un mineur aurait donc été l’auteur de l’agression de cette collégienne et un second protagoniste est pointé du doigt puisqu’il a filmé la scène puis partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous apprenons via Charente Libre que les deux personnes ont été placées ce mardi en garde à vue. Cela montre que les réseaux sociaux sont néfastes et cela illustre aussi le drame qui se propage dans les écoles.

@ArnaudRobinet je suis maman d une élève ou l agression s est passé au collège St Rémi a reims ce garçon n en n ai pas a sa première victime l année dernière il n a pas arrêter d harceler ma fille kaylliah qui été âgée de 12 ans la frappé ect ….j en n ai fais part au collège et — Dottore Sabrina (@DottoreSabrina) September 9, 2020

Une vidéo de l’agression de la collégienne

Les images qui ne seront pas disponibles sur le site pour ne pas porter atteinte à cette adolescente montrent une agression. La jeune femme est alors rouée de coups par un protagoniste qui semble aussi être mineur selon les différentes informations partagées par la presse. Elle reçoit des coups de poing, mais également de pieds. Après ce drame, l’adolescente a décidé de porter plainte.

#ManuelValls sur l'agression d'1 adolescente à #Reims: "j'ai connu ce basculement ds les années 2000 quand j'étais maire d'#Evry. On se fait justice soi-même. C'est ça l'#ensauvagement. Il y a des actes barbares, 1 forme de sauvagerie. C'est une réalité." https://t.co/h5bSEzpWgg — de Cabarrus Thierry (@tcabarrus) September 9, 2020

L’agression aurait eu lieu ce lundi après-midi devant le collège Saint-Rémi qui se trouve à Reims .

. Une enquête pour violences aggravées a été ouverte, mais ce n’est pas le seul motif pris en compte.

En effet, il y a aussi un enregistrement et la diffusion des faits de violences aggravés.

La ministre déléguée à la Citoyenneté à savoir Marlène Schiappa a révélé sur Twitter que la vidéo était violente.

🇫🇷 FLASH – Une #collégienne de 14 ans a été violemment frappée au #visage et projetée au sol à #Reims. L'agression a été filmée et diffusée sur les #réseaux sociaux. L’agresseur et celui qui filme, âgés de 13 et 14 ans, ont été #interpellés et placés en garde à vue. (#France 3) pic.twitter.com/kRWyhU7Y0z — Mediavenir (@Mediavenir) September 9, 2020

Pour elle, il n’y a pas une seule excuse et la vidéo est inqualifiable. De son côté, le maire de Reims à savoir Arnaud Robinet a lui aussi décidé de prendre la parole en condamnant fortement ces actes. Il estime qu’ils sont odieux et il veut absolument une sanction exemplaire pour toutes les personnes impliquées. Aujourd’hui, la vidéo continue de circuler, mais cela montre que les agressions dans le milieu scolaire ne sont pas des rumeurs, elles existent réellement. Certaines sont plus violentes que d’autres, mais le harcèlement n’est malheureusement pas une histoire ancienne. De nombreux adolescents sont quotidiennement la cible d’autres et des drames ont déjà été référencés par le passé en France.

Une vidéo largement diffusée sur le web

Certains se posent toutefois une question simple : pourquoi partager une telle vidéo ? Pourquoi la retweeter ? Pourquoi faire l’apologie de cette agression ? La vidéo a toutefois été diffusée à maintes reprises sur les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram. Les forces de l’ordre dans la Marne selon 20 minutes ont même lancé un appel notamment pour demander à tous les internautes d’arrêter de la partager. Des interpellations ont été effectuées dans la foulée sans doute grâce au dépôt de plainte de la victime. Au vu des informations récoltées, la victime aurait 14 ans seulement.

Les agresseurs auraient entre 13 et 14 ans. Si toutefois leur implication est validée, ils risquent tous les deux une condamnation pénale. De nombreuses agressions de ce genre se retrouvent constamment sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Même sur SnapChat, vous pouvez découvrir d’horribles vidéos où des enfants, des collégiens, des lycéens, et même des adultes sont lynchés. La violence n’a pas d’âge et malheureusement, elle ne cesse de se propager dans notre société. Il y a quelques jours, une victime avait même témoigné sur le plateau de Cyril Hanouna, elle avait eu le visage tuméfié à cause de nombreux coups.