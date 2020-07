Vacances d’été : préparez-vous, les températures grimpent de plus en plus !

Quel sera le programme pour la météo de vos vacances d’été ? Au vu des dernières nouvelles, les températures devraient enfin grimper. Elles étaient plutôt classiques pour les premiers jours de l’été. Certains annonçaient une canicule qui ne devrait pas se produire. En effet, les températures resteront proches des moyennes saisonnières et des experts comme la Chaîne Météo estiment que l’été de 2020 devrait ressembler à celui de 2016. Jusqu’au 19 juillet, les tendances devraient être sympathiques, cela vous permettra de profiter de votre extérieur, votre piscine ou de vos vacances.

Des températures supérieures à 30 degrés dans le sud

Les vacances d’été s’annoncent sympathiques notamment pour le sud de la France puisque la semaine sera particulièrement chaude. Les prévisions sont proposées jusqu’au 19 juillet et elles montrent que le mercure va grimper au-delà de 30 degrés. Si vous avez opté pour cette période afin de profiter pleinement de vos vacances d’été, vous ne devriez pas regretter votre choix.

Pour ce lundi, il faudra envisager 31 degrés contre 30 degrés pour mardi et mercredi .

. Le mercure grimpe ensuite jeudi avec 31 degrés puis 33 degrés pour la journée de vendredi.

Ceux qui partent ce week-end pour les vacances d’été devront prévoir des tenues très légères, car il fera très chaud.

Le spécialiste de la météo annonce 35 degrés pour samedi et 34 degrés pour dimanche, les orages devraient aussi être au rendez-vous.

Les températures transmises sont proposées pour l’après-midi, la fraîcheur sera alors au rendez-vous pour la matinée. Cela permet aussi d’éviter une canicule par exemple, car le mercure retombe au cours de la nuit. L’atmosphère est un peu plus respirable, cela vous permet de profiter pleinement de vos vacances d’été sans avoir un air suffoquant qui vous prend à la gorge. En moyenne, les températures devraient osciller entre 16 et 18 degrés pour la semaine et comme le week-end sera un peu plus chaud, vous devrez vous attendre à 20/22 degrés dès le début de la matinée pour samedi et dimanche.

☀ Ce lundi : soleil & chaleur estivale cet après-midi. Risque orageux sur les Pyrénées et le sud des Alpes. ➡️ https://t.co/IYdkyYclgF pic.twitter.com/uLblXQAtrM — Météo Express (@MeteoExpress) July 13, 2020

Des vacances d’été un peu plus fraîches pour le nord

Depuis quelques semaines, le nord de la France jongle avec un temps assez mitigé. Certes, les Français auront tendance à se diriger vers le sud pour les vacances d’été. D’autres voudront rejoindre la Bretagne ou le nord vers la Manche. Il faudra alors pour cette moitié nord jongler avec des températures un peu plus fraîches notamment pour les matinées. Elles ne devraient pas excéder 15 degrés du lundi au dimanche avec un thermomètre à 12 degrés pour ce lundi. L’après-midi sera un peu plus sympathique avec des températures qui oscilleront entre 26 et 28 degrés pour la semaine contre 29/32 degrés pour le week-end.

De plus, les adeptes de la météo annoncent une petite pluie pour mercredi avec des nuages. Finalement, le temps sera nettement meilleur pour la moitié sud, alors si vous avez opté pour cette destination afin de profiter de vos vacances d’été, vous ne devriez pas être déçu. Même si la chaleur est au rendez-vous au même titre que la chaleur, ne baissez pas votre vigilance par rapport au coronavirus puisqu’il est toujours présent sur le sol français. Certains signes montrent également un petit regain de l’épidémie, d’où l’intérêt de vous prémunir le plus possible.