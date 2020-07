Vacances d’été en Allemagne : mesures renforcées pour le confinement ?

La journée de jeudi sera très importante, elle permettra de finaliser un projet entre les États régionaux et le gouvernement. L’objectif est simple : réagir au plus vite face à cette seconde vague d’épidémie qui semble menacer l’Europe.

L’Allemagne choisit de mettre en place des mesures renforcées pour le confinement. Comme pour la précédente fois, ce sera une version ciblée et non générale. Cela est d’ailleurs adopté pour d’autres pays comme la France et l’Espagne.

Quelles sont les mesures prises par l’Allemagne ?

Alors que la France a décidé de rendre le masque obligatoire dans tous les lieux clos dès la semaine prochaine, nous apprenons que le gouvernement allemand a choisi de renforcer certaines mesures. La seconde vague semble menacer l’Europe, certains pays ont déjà été touchés comme plusieurs cantons en Allemagne, deux régions en Espagne… Le but premier est d’éviter que la situation ne prenne une ampleur beaucoup trop importante dans les prochains jours. L’AFP a eu le droit d’accéder à une copie pour les nouvelles mesures.

l’Allemagne autorise des mesures de confinement renforcées face au risque de 2e vague , l’Allemagne s’inquiète d’une seconde vague de virus qui pourrait notamment apparaître à la faveur des retours de vacances des Allemands, notamment de Majorque https://t.co/dLm1IHz1u0 — alain deloin (@alainde96544302) July 16, 2020

Des interdictions de sortie pourraient être instaurées, cela concernera toutes les zones limitées.

Le confinement local sera mis en place lorsque des foyers de Covid-19 auront été identifiés.

Il faudra bien sûr patienter pour savoir si l’Allemagne procède à un reconfinement plus poussé, car le coronavirus est toujours menaçant.

Il suffit de regarder les statistiques de la première vague pour comprendre l’importance de prendre des mesures face au Covid-19. Par exemple, en France, ce sont 30 000 personnes qui sont décédées des suites du coronavirus. Près d’un tiers était référencé dans des EHPAD, les personnes vulnérables sont alors les premières à être visées. Certes, il ne faut pas oublier que le Covid-19 peut aussi toucher les plus jeunes, certains décès sont référencés chez les moins de 35 ans. C’est pour cette raison que la vigilance est de mise alors que Jean Castex s’est exprimé face au Sénat pour sa politique générale. Il a compris que l’échéance du 1er août était beaucoup trop éloignée, c’est pour cette raison qu’il a décidé avec Emmanuel Macron d’instaurer un décret la semaine prochaine.

Coronavirus – L'Allemagne pourrait instaurer des mesures de confinement ciblées pour éviter une deuxième vague https://t.co/bY4kJBpuVO — L'Indépendant (@lindependant) July 16, 2020

L’Allemagne pourrait multiplier les confinements localisés

De ce fait, des vacances d’été en Allemagne sont tout à fait possibles, mais il faut prendre des précautions, les mêmes que celles conseillées pour des séjours ailleurs ou en France. La pandémie ne s’est pas évaporée, elle est présente avec plus ou moins de vigueur. D’ailleurs, si vous regardez les différentes cartes qui circulent sur le Web, vous comprenez rapidement que les frontières sont fermées pour de nombreux touristes français. C’est notamment le cas pour l’Amérique, le Maroc ou encore l’Indonésie… L’Allemagne pourrait alors réagir rapidement face à de nouveaux foyers de contaminations en proposant des interdictions de sorties.

🤦🏻‍♂️ Comment ça se fait qu’en France tout se discute et se commente ? Prenez des décisions et arrêtez de tout discutailler… 🇩🇪 Je reviens d’Allemagne où depuis Avril le masque est obligatoire. Tout le monde respecte ces règles et l’Allemagne était le paradis du confinement. — Alloui Anis (@alloui_anis) July 13, 2020

Elles seraient valables selon le monde pour les zones qui sont touchées par les confinements. Aucune information supplémentaire n’a été partagée, il faudra alors patienter pour connaître un peu plus en détail les volontés de l’Allemagne. Le pays n’a pas été autant touché que d’autres nations lors de la première vague. Pour l’instant, nous sommes loin de la situation identifiée en mars et en avril, mais sans vigilance de la part des Français ou d’autres populations, la contamination pourrait être beaucoup plus conséquente. Une seconde vague serait attendue en septembre ou à l’automne.