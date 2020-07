Vacances d’été : un job vous permet de gagner près de 3500 euros par mois

Si l’année 2020 a été quelque peu chamboulée par le coronavirus, les vacances d’été le sont également. Certains établissements ne pourront pas forcément embaucher comme ils le souhaitent et d’autres ont de fortes demandes. La recherche du job rêvé pour les étudiants s’annonce assez difficile notamment dans certains secteurs particulièrement touchés par le Covid. Dans tous les cas, c’est le rituel des vacances, car cette période est propice aux gains. En effet, les salaires sont souvent mis de côté pendant deux mois afin de préparer la rentrée, mais également le reste de l’année.

Des vacances d’été sympathiques avec un salaire important

Lorsque les étudiants ont des frais de scolarité assez conséquents, ils sont contraints d’envisager un job pendant les vacances d’été. Ils choisissent généralement des zones sympathiques comme les îles ou le sud de la France afin de profiter du soleil, du sable chaud et des plages pendant leur temps de repos. Ils mêlent ainsi l’utile à l’agréable puisqu’ils peuvent travailler, gagner de l’argent et se reposer dans un cadre intéressant. Toutefois, les bons plans sont épluchés, car le but consiste à gagner un maximum d’argent et c’est possible pendant les vacances d’été.

pour ceux et celles qui habitent à Meaux ou dans les alentours, si vous avez toujours pas de job d’été… essayez de postuler à Carrefour de Claye-Souilly ou de Nanteuil-les-Meaux/ à Auchan du Val d’Europe ou dans les 3 macdo de Meaux 😊 — FENTY 🇨🇲 (@EbaArmelle) July 3, 2020

Une agence d’intérim baptisée Qapa a estimé que certains jobs étaient très intéressants en termes de salaires .

. Si certaines entreprises ne peuvent pas embaucher pour les vacances d’été, d’autres cherchent des profils qui valent de l’or.

Il n’est donc pas surprenant d’avoir un salaire de cadre pour un job d’été, il faut par contre se dépêcher à postuler, car ces annonces sont forcément prises d’assaut.

Un poste de voiturier est celui qui a le plus la côte, les salaires sont également très élevés, ils peuvent atteindre 3500 euros.

Trouver un job d’été c’est grave compliquer putain — Isco (@gam_cf) July 4, 2020

Si vous avez le permis B, n’hésitez pas à postuler, car vous pourriez rapidement trouver du travail, car la demande semble être intéressante. Si les premiers salaires sont estimés à 1800 euros par mois, certains profils peuvent envisager 3500 euros, la somme est donc très sympathique pour un job dédié aux vacances d’été. Par contre, il y a un inconvénient comme peut le mentionner BFMTV, il ne faudra pas être focalisé sur le nombre d’heures.

Si vous avez un plan pour un job d'été, sur dinan et proches alentours, je suis preneuse, je cherche depuis février, je peux garder des enfants, faire du service, la plonge, du ménage, peu importe… J'ai 18 ans et je sors d'un bac ES, rt appréciés — Aë (@aeligmrx) July 5, 2020

Les jobs les plus intéressants pour ces vacances d’été

Avec la crise du coronavirus, tout a été chamboulé et ce fut aussi le cas pour les recrutements. Généralement, les entreprises embauchent assez tôt, mais en 2020, certaines entreprises commencent seulement les recherches. Il faut alors étudier toutes les offres d’emploi, car celles du voiturier ne sont pas les seules à être intéressantes. Si vous avez des notions pour la réalisation des cocktails ou si vous êtes un barman confirmé, vous pourriez rapidement trouver un job pour cet été. La rémunération devrait osciller entre 2000 et 3000 euros par mois. Bien sûr, les heures ne devront pas être comptées. Trois autres domaines sont à envisager à savoir les serveurs, les plagistes ou encore les cuisiniers. Les salaires seront respectivement de 2400, 2500 et 2800 euros.

À chaque fois, il est possible d’améliorer le salaire pour ces vacances d’été grâce à des pourboires qui seront ajoutés à votre rémunération. Les prochains jours seront alors décisifs, car si la demande explose et les touristes se massent dans des zones dédiées aux vacances, les postes à pourvoir seront nombreux et il faudra postuler très rapidement.