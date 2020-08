Vacances d’été : les terribles déclarations de l’OMS sur le confinement total ! C’est inquiétant…

Si vous regardez la situation dans certains pays, vous savez qu’elle commence à être très inquiétante. L’Allemagne a procédé à un confinement de plusieurs cantons, l’Australie a décidé de confiner toute la ville de Melbourne pendant six semaines, l’Espagne a également fermé deux régions à savoir la Catalogne et la Galice. D’autres pays affichent une hausse de la contamination à savoir la Grèce, la Croatie et la Serbie. La situation est alors préoccupante et l’OMS a fait des déclarations qui n’arrangent pas notre moral.

Le confinement total est possible pour certains pays

Pour les vacances d’été, il semble assez complexe de partir en Europe, voire en dehors de l’UE. En effet, les États-Unis sont frappés de plein fouet, ils ont désormais dépassé le seuil des 135 000 morts. Le Brésil se retrouve lui aussi au coeur d’une situation très difficile alors que le président a été déclaré positif au coronavirus. D’autres nations ont fermé les frontières ou alors mis en place un confinement de 14 jours avant de pénétrer dans le pays. Selon Business Insider qui reprend les propos du directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, le confinement total ne devrait pas être mis de côté pour certaines nations.

Il estime que face à certaines situations, un retour à une quarantaine complète serait la seule option pour plusieurs populations .

. Le directeur général n’est pas très optimiste, il estime que le coronavirus peut être maîtrisé, mais ce n’est pas le cas dans certaines régions du globe, car la situation s’aggrave.

Des sources à CBS News ont également estimé qu’avec la situation actuelle, il était relativement peu probable d’éliminer le virus.

Alors que les vacances d’été se profilent à l’horizon, ce ne sont pas les meilleures nouvelles qui sont partagées avec les Français. Il est toujours impératif de respecter des consignes sanitaires très strictes et vous pourrez notamment les trouver sur le site du gouvernement français. Elles mentionnent le port du masque, le gel hydroalcoolique et la distanciation sociale d’un mètre.

Une nouvelle propagation du virus dans l’air

Jusqu’à maintenant, nous savions que le coronavirus pouvait se propager par les petites gouttes de salive. C’est pour cette raison que vous devez éternuer dans un mouchoir à usage unique ou votre coude. N’oubliez pas après de vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Toutefois, l’OMS a estimé qu’une autre forme de propagation ne devait pas être mise de côté, car la transmission peut être réalisée en suspension dans l’air. De ce fait, le Covid-19 pourrait se retrouver sur une autre personne située à quelques mètres. L’information avait notamment été relayée par le Business Insider US.

C’est pour cette raison que la distanciation sociale de 1.5 mètre doit être respectée au maximum et le port du masque est aussi recommandé. Certains médecins estiment que cet accessoire doit être porté même si la distanciation sociale est respectée, vous êtes alors certain de ne pas être contaminé par le coronavirus. Ce sont tout de même 12.5 millions de personnes qui ont été touchées par le Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire. Plus de 560 000 personnes ont également perdu la vie, car il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un virus mortel. Les personnes de plus de 65 ans sont vulnérables, mais ce ne sont pas les seuls. La maladie a également emporté de jeunes personnes de moins de 30 ans.