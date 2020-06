Vacances d’été : des conditions drastiques pourraient gâcher vos congés !

Depuis le 22 Juin, la phase trois du déconfinement est en route puisque les cinémas peuvent ouvrir et certains rassemblements sont acceptés. Il ne faut toutefois pas oublier que la France est toujours touchée par le coronavirus, il est alors important de ne pas baisser les bras, vous devez continuer à vous protéger avec les gestes barrières ainsi que les masques. Pour les vacances d’été, quelques destinations sont à envisager et les Français ont parfois des difficultés pour trouver des réponses.

Des vacances d’été en France, mais aussi à l’étranger

Le gouvernement a demandé aux Français de choisir la France pour ces vacances d’été, car cela vous évite d’être confronté à des problématiques à l’étranger. En effet, il est impératif de se renseigner le plus possible notamment pour savoir si vous devez respecter des conditions drastiques ou un peu plus légères. Si certains peuvent éventuellement pratiquer la mise en quatorzaine, d’autres optent « seulement » pour un test notamment pour savoir si vous êtes contagieux ou non. Nous avons donc enquêté et quelques pays pourront vous recevoir lors de vos prochaines vacances d’été.

Les Français auront tendance à opter pour l’Italie, il s’agit du premier pays qui a pu ouvrir ses frontières.

Le Portugal sera aussi au programme des vacances d’été puisque la voie aérienne est possible depuis le 15 Juin.

L’Espagne est également en mesure de vous accueillir pour vos congés et ces trois pays sont très proches de la France.

La Grèce sera aussi au rendez-vous dès le 1er Juillet, vous pourrez alors profiter de ce paysage incroyable.

Ce sont donc les pays les plus simples à envisager pour les vacances d’été, car il n’aura pas forcément de contraintes. Nous le répétons, vous devez impérativement vous renseigner auprès des autorités compétentes afin d’identifier les démarches à réaliser. En effet, vous pourrez ainsi obtenir les données les plus pertinentes et fiables.

Des pays à envisager, mais sous certaines conditions

Pour les vacances d’été, la simplicité ne sera pas forcément présente partout. Certains pays luttent activement contre le coronavirus et s’ils ont été lourdement touchés, il y a de grandes chances pour que des conditions drastiques soient à envisager. Cela devrait être le cas pour l’Irlande et même la Grande-Bretagne. Dès que vous arrivez sur le territoire, une mise en quatorzaine sera à envisager sauf si lors de votre réservation, elle est supprimée. L’évolution peut clairement être différente d’un jour à un autre, c’est pour cette raison que vous devez dans un premier temps vous renseigner auprès du pays, cela vous permettra d’envisager dans les meilleures conditions ce départ en vacances.

Ces conditions devront être respectées jusqu’à la fin du mois de Juin environ, mais en fonction de l’évolution de l’épidémie, des améliorations pourraient être envisagées. Si vous avez l’intention de partir pour Malte, vous devrez prendre votre mal en patience puisque la quatorzaine sera en vigueur. Vous êtes désormais en mesure de programmer vos vacances d’été dans les conditions les plus réjouissantes. Il est important de préciser que le Portugal a une petite exception avec notamment Madère et les Açores.

Le test sera aussi en vigueur pour la Tunisie et il faudra qu’il soit négatif au moins 72 heures avant le départ. N’oubliez pas de vous focaliser sur les conditions d’accès pour les visites notamment des lieux touristiques. En effet, il faudra respecter plusieurs règles notamment pour le Cambodge par exemple.