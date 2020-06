Sondage : les français ont choisi leur jeu télévisé préféré, le résultat va surprendre !

Jean-Luc Reichmann a vu juste en acceptant la présentation des 12 coups de midi. L’émission présentée chaque jours sur TF1 en remplacement d’Attention à la marche a été directement adoptée par les français.

Le concept est simple, efficace et surtout ludique. Le capital sympathie du présentateur aide évidemment, tout comme les nombreuses notes d’humour et le charme des participants, tous choisis avec soin.

Le succès après la tempête médiatique

Voir l’émission à ce point plébiscitée (autant par les audiences que par ce sondage révélateur) relève presque de l’exploit tant Les 12 Coups de Midi revient de loin. Durement fragilisée par la polémique concernant son grand champion, Christian Quesada, l’émission a pourtant réussi à remonter la pente.

Pour rappel, Christian Quesada était avant l’arrivée d’Eric le plus grand gagnant de l’histoire du programme. Fort de 193 victoires et plus de 800.000 euros de gains, il a durablement marqué les esprits. Les téléspectateurs l’adorent, sont stupéfaits par son immense culture et le candidat génère une belle notoriété.

Mais un jour, la polémique est lancée. Christophe Quesada est jugé pour détention et diffusion d’images pédopornographiques, et corruption de mineurs. Les téléspectateurs et internautes sont sous le choc, encaissent le coup. La production et TF1 se retrouvent au coeur d’une polémique, eux qui ont mis en lumière un criminel.

Paul et Eric font oublier Christian

Jean-Luc Reichmann s’exprime dans la presse, lui qui est anéanti par cette nouvelle. Mais le jeu doit continuer. Il est primordial de faire oublier Christian. Et nous pouvons désormais dire avec le recul que le jeu de TF1 a très bien joué son coup.

D’abord avec Paul, un impressionnant candidat surnommé Wiki Paul tant sa culture était d’une grande richesse. Présent plusieurs mois à l’antenne, le jeune homme sera cependant éliminé au bout de 153 victoires. Le record de Christian n’est pas tombé. Pas encore.

Il faudra pour cela attendre l’arrivée d’Eric, impressionnant candidat et champion. Non seulement Eric devient une petite star sur les réseaux sociaux (attisant autant des commentaires positifs que négatifs) mais il relègue Christian à la deuxième place. Avec 199 victoires et plus de 921 000 euros de gains, il devient le premier grand champion de l’émission.

Il n’avait jamais caché sa volonté de vouloir détrôner Christian, comme pour effacer un douloureux souvenir pour le programme. Son élimination quelques jours après a provoqué quelques vives polémiques, certains étant persuadés que tout ceci avait été prévu pour que le record de Christian n’en soit plus un.

Les 12 coups de midi plébiscité par les français

Tricherie ou non, peu importe. L’émission a réussi son coup. Non seulement elle a fait oublier le souvenir de Christian Quesada, mais en plus elle entretient un véritable lien avec les citoyens, heureux de la voir revenir chaque jour sur TF1.

D’après un sondage d’Opinion Way, l’émission est le jeu télévisé préféré des français. Les 12 coups de midi arrive en tête du sondage avec 24% des suffrages. Ce qui ravit Jean-Luc Reichmann : « Je suis heureux et très fier pour toutes les équipes. Cette émission est le reflet de la société, car toutes les catégories y sont représentées. Et puis le public est sensible à mon niveau d’exigence, qui est insupportable » a-t-il confié au Figaro.

Nagui arrive juste derrière

En deuxième position, nous retrouvons N’oubliez pas les paroles. Le jeu télévisé animé par Nagui possède une forte communauté de fans. Il est juste derrière avec 22% des voix.

Bien que la version proposée en confinement par Camille Combal n’ait pas été au goût de tous, Qui veut gagner des millions jouit d’un indémodable concept et arrive troisième (17%). Ce trio de tête est suivi par Tout le monde veut prendre sa place (Nagui, encore, avec 16% des voix), Question pour un champion (Burger Quizz, seul jeu de la TNT, 15%), Slam (12%), Des chiffres et des lettres (9%) et Les Z’amours (7%).

Les français sont très attachés à leur jeu télévisé, et ceux qui sont présents dans la liste sont tous bien installés dans le paysage audiovisuel. Ils sont pour certains parvenus à supporter le changement d’animateur culte et reposent tous sur des concepts ludiques et solides.

Jean-Luc Reichmann peut en tout cas se réjouir de la nouvelle !