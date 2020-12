Il existe trois manières faciles pour assurer un nettoyage efficace, la plus simple c’est bien l’utilisation de l’eau chaude savonneuse qui se fait commodément en trois étapes.

Première étape : on commence par soulever les semelles de la chaussure et les laisser aérer, on les brosse ensuite avec une brosse à dent pour enlever la poussière ou tout autre débris.

Deuxième étapes : on plonge ces semelles dans un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle pendant deux minutes puis on les retire. A l'aide d'une brosse à vaisselle humidifiée avec de l'eau savonneuse, on effectue des frottement circulaires et ferme sur les surfaces avant et arrières des semelles.

Troisième étape : une fois bien nettoyées, on rince les semelles avec de l'eau tiède et on enlève le résidu du savon à l'aide d'un chiffon puis on les laisse s'aérer dans un endroit ensoleillé jusqu'à ce qu'elles soient bien sèches pour pouvoir les remettre dans les chaussures.

Nettoyer les semelles intérieures de ses chaussures avec de l’eau et du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc associé aux huiles essentiels sont de très bons désodorisants, ils permettent de désinfecter la semelle l’intérieur de la chaussure, de la faire débarrasser des germes et des bactéries et de répandre une odeur agréable. Pour nettoyer les semelles avec du vinaigre, il suffit de suivre quelques étape simples et faciles.

On mélange deux quantité égales d’eau tiède et de vinaigre blanc dans une bassine.

On ajoute quelques gouttelettes d’une huile essentiel comme l’huile de pin ou l’ huile de lavande notamment quand ses chaussures répandent une forte odeur.

On trempe les semelles dans le mélange et on les laisse reposer pendant trois heures au minimum.

On les rince ensuite abondamment avec de l’eau du robinet pour enlever l’odeur et toutes les traces du vinaigre.

Pour terminer, on laisse sécher les semelles dans un place aérée de préférence ensoleillée pour enlever toutes les bactéries puis ainsi perfectionner le nettoyage.

Nettoyer les semelles intérieures de ses chaussures avec du bicarbonate du soude ou des feuilles assouplissantes

A pars le savon et le vinaigre, il existe encore d’autres produits qui peuvent être utilisés pour éliminer les mauvaises odeurs de l’intérieur de ses chaussures en toute commodité sans avoir de besoin de dépenser beaucoup d’énergie.

Le bicarbonate de soude : connu pour son effet désodorisant, il permet d’éliminer les bactéries et les mauvaises odeurs et assure ainsi un nettoyage impeccable. Pour nettoyer avec les semelles intérieures de ces chaussures, on verse deux cuillères à soupe dans un sac en plastique dans lequel on plonge les semelles puis on secoue bien pour leur faire pénétrer le bicarbonate, on les laisse ensuite ainsi dans le sachet toute la nuit puis on les retire et on les essuie bien à l’aide d’un chiffon avant de les remettre dans les chaussures.

Feuilles assouplissantes : quand on cherche une solution rapide pour nettoyer les semelles intérieures de ses chaussures, les feuilles assouplissantes seront idéales, il suffit de couper une feuille et déposer chaque morceau dans une chaussure et la laisser ainsi pendant une nuit pour pouvoir se débarrasser des mauvaises odeurs et bien nettoyer l’intérieur de ses chaussure.