Michel Fourniret : Eric Mouzin veut savoir où est Estelle, c’est la seule chose importante

Estelle Mouzin disparaissait en 2003 et selon Monique Olivier, c’est Michel Fourniret qui serait le responsable. Les avocats de ce dernier ont précisé qu’il fallait être prudent. Il est auditionné par la juge d’instruction depuis hier et elle tente de trouver des solutions pour l’inciter à parler. En mars dernier, il avait fait quelques aveux sans, forcément, être très précis. Il avait seulement révélé qu’il pouvait être responsable de la mort de cette personne montrée sur une photo, celle d’Estelle Mouzin.

Éric Mouzin veut savoir où est sa fille

Le père de famille a monté une association en l’honneur de sa petite fille, il a également soulevé ciel et terre pour tenter de retrouver son enfant. La piste Fourniret semblait être la plus plausible selon les proches et les révélations de Monique Olivier leur donnent raison. Désormais, il n’y a plus aucune chance de la retrouver en vie si l’ex-femme de Fourniret dit la vérité. Toutefois, Éric Mouzin voudrait récupérer le corps d’Estelle Mouzin qui a disparu en 2003 sur le chemin de l’école.

Toutes nos pensées se tournent ce soir vers Estelle, son papa Eric et vers tous ceux qui chérissent Estelle depuis toujours. L’émotion est très vive et notre compassion immense. Quelle tristesse ! #Estelle #mouzin 😞 — Lucas Tronche (@SOSLucasTronche) August 21, 2020

L’Agence France-Presse a partagé les propos d’Éric Mouzin, son visage est très connu depuis la disparition de sa fille .

. En effet, il a été largement médiatisé puisqu’il tentait de mobiliser tout le monde pour que la trace de sa petite fille soit retrouvée.

Il a précisé qu’il savait désormais ce qui s’était passé en partie puisque Michel Fourniret serait responsable de l’enlèvement.

Il aimerait que le serial killer lui dise où sa fille se trouve, c’est pour lui la seule chose la plus importante.

Pendant près de 15 ans, il s’est battu pour que cette affaire ne se retrouve pas au fond d’un tiroir, il redoublait d’efforts notamment pour que toutes les pistes soient envisagées. Il avait même attaqué l’État pour faute lourde. Il avait précisé il y a quelques années qu’il n’avait plus de la colère, mais de la rage. En janvier 2018, il était quelque peu pessimiste en précisant qu’on ne cherchait pas forcément Estelle et que le dossier était seulement géré. Il n’avait donc plus aucune confiance en cette justice française.

Michel Fourniret va-t-il parler après tant d’années ?

En 2003, le destin d’une famille explose, la petite Estelle Mouzin âgée de 9 ans au moment des faits disparaît. En janvier 2020, le père de famille avait pu se confier au Parisien notamment concernant son foyer qui avait volé en éclats. Il ne savait pas à l’époque si la mère d’Estelle avait été avertie concernant l’avancée des recherches et du dossier. Il n’avait pas de nouvelles d’elle. Il est désormais dans une famille recomposée, mais il n’a pas eu d’enfants. Sa compagne en a toutefois quatre.

Eric Mouzin interpelle Michel Fourniret : "Il faut dire où est Estelle" https://t.co/kmHXnep5xH pic.twitter.com/XhrBkz3ZH8 — Gala (@GALAfr) August 25, 2020

Michel Fourniret est auditionné depuis deux jours et tout le monde attend des révélations importantes concernant l’emplacement du corps d’Estelle Mouzin. Il devra également être confronté aux propos de son ancienne compagne notamment pour valider la thèse de l’enlèvement, du meurtre et du viol. Il est toujours difficile de connaître les réactions de cet homme qui a été jugé à maintes reprises et condamné à perpétuité. Va-t-il parler ? Restera-t-il muet ? Pour la famille qui attend depuis tant d’années des réponses, le silence est sans doute la pire chose. Les précédentes recherches n’avaient rien donné, mais une partie de l’ADN d’Estelle a été retrouvée sur un matelas saisi dans la maison de la soeur de Fourniret.