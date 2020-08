Les Reines du shopping : Cristina Cordula révèle une grosse nouveauté !

La rentrée 2020 sera particulière pour tout le monde du fait de l’épidémie de la covid-19. Les inconnues sont nombreuses et personne ne sait vraiment à quoi s’attendre. Les émissions de télé doivent innover, trouver des solutions pour poursuivre les tournages tout en respectant les gestes barrières et la sécurité de tous. Fort heureusement, certaines ont des épisodes déjà en stock, tournées avant le confinement.

C’est notamment le cas de TF1 qui peut compter sur sa nouvelle saison de Koh Lanta, tournée il y a plusieurs mois. Intitulée les 4 terres, cette nouvelle édition verra non pas deux mais quatre équipes s’affronter, les candidats étant réunis en fonction de leur région d’origine.

Pour M6, Les Reines du Shopping a dans son sac à main plusieurs épisodes inédits qui vont ravir les internautes, tandis que l’émission a réussi à pallier à l’épidémie pour tourner de nouveaux épisodes qui annoncent une nouveauté qu’on a hâte de découvrir !

Des épisodes évènements s’annoncent !

On le sait depuis plusieurs semaines, Roselyne Bachelot a participé à l’émission Les Reines du Shopping, l’occasion pour elle qu’en plus d’être une femme politique et une chroniqueuse de télévision et de radio, elle possède aussi un sens aigu du look et de la mode.

La promotion s’emballe et la bande annonce des épisodes mettant en scène des célébrités passe sur M6. La chaîne n’oublie pas de préciser que ces épisodes ont été enregistrés avant l’épidémie et avant la nomination de Roselyne Bachelot au ministère de la culture.

Une coïncidence qui ne fera pas de mal à la chaîne qui se permet de cette manière un joli coup de publicité. Roselyne Bachelot est une personnalité appréciée à la télévision et sa notoriété est d’autant plus importante aujourd’hui du fait de son nouveau poste au Gouvernement. On ne se fait donc pas de souci pour les audiences de M6, sans doute consciente de la chance qu’elle a.

Cristina Cordula pousse son rôle de conseillère plus loin encore

Pour les plus dissipés au fond, nous allons rappeler le concept de l’émission portée par la mannequin brésilienne. Cinq femmes s’affrontent le temps d’une semaine. Elles doivent trouver le look parfait qui correspond à un thème donné (« Séduisante en cuir », « Stylée en trench-coat »…) tout en respectant le budget qui leur est donné (généralement entre 250 et 450 euros). Chaque jour, une participante fait son shopping sous les yeux de ses rivales qui commentent ses choix.

Les participantes se notent entre elle sur 10 ou sur 20 et Cristina Cordula donne également une note qui compte pour moitié. A la fin de la semaine, la grande gagnante remporte la somme de 1000 euros au moment où la mannequin vient à leur rencontre pour commenter leur choix.

Une rencontre privilégiée avec les candidates

C’est uniquement lorsque Cristina Cordula fait son entrée en scène le vendredi pour commenter les tenues des candidates et annoncer la gagnante que les filles rencontrent celle qui est généralement leur idole. Cristina fait un point rapide sur leur tenue, leur expliquant les points fort et les points faibles de celle-ci. Elle répond parfois brièvement aux questions qu’elles peuvent se poser, concernant généralement leur morphologie ou leur coupe de cheveux.

Mais pour ces nouveaux épisodes, les conseils de Cristina Cordula seront mis en avant, comme elle l’a confié à Télé 7 jours : « Je vais débriefer leur shopping avec chacune d’entre elles : évoquer les notions de morphologie, de colorimétrie, de technique d’achat … Je vais leur donner des conseils. C’est un moment privilégié pour les candidates. Elles viennent me voir dans mon bureau, c’est un décor différent ».

Une nouveauté qui devrait d’autant plus convaincre certaines personnes à tenter de participer au programme, dans l’espoir d’avoir une rencontre privilégiée avec la mannequin internationale. Elle n’a d’ailleurs pas hésité à promouvoir les futurs épisodes à venir et nous donnant l’eau à la bouche : « Chaque semaine aura un thème différent : mère et fille, jumelles, célibataires, célébrités … et le retour des gagnantes avec des candidates qui remettront leur titre en jeu ! On aura même une spéciale Coupe du monde du shopping avec des candidates venues des quatre coins de l’Europe ! «