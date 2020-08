Roselyne Bachelot dans les Reines du Shoping : une ministre sans filtre !

M6 a dévoilé une courte séquence de cette prochaine diffusion, ce lundi 10 août.

« La semaine spéciale célébrités a été enregistrée avant l’épidémie de Covid-19 et la nomination de madame Bachelot au poste de ministre de la Culture« , précise la chaîne à la fin de la bande-annonce.

Elle l’avait annoncé son apparition prochaine dans l’émission d’M6 en mai dernier lors de sa venue sur le plateau du divertissement de France 2, Les enfants de la télé, laissant Laurent Ruquier bouche bée.

Les sarcasmes ont suivi lorsqu’en est venu le moment de confirmer sa participation sur la chaîne C8, pour C’est que du Kiff, le 1er juin 2020. Jean-Michel Maire a été quelque peu véhément craignant que le programme de Cristina Cordula ne « décrédibilise » la politicienne. L’animateur Cyril Hanouna connu pour ses propos à portée incisive s’est littéralement joué de l’ancienne pharmacienne, raillant :

« Surtout, en couture, ce qu’elle a de plus fréquent c’est qu’elle retourne beaucoup sa veste ».

Peu de scrupules venant de l’homme qui fait danser les sardines avec néanmoins un réel fond de pensées. Roselyne Bachelot qui peut se vanter d’avoir une longue carrière ministérielle derrière elle, avait selon ses dires de l’époque, définitivement tiré un trait sur sa carrière politique en 2012. C’est ainsi qu’après avoir été ministre de l’Ecologie sous la présidence de Jacques Chirac, puis ministre de la Santé et des Sports auprès de François Fillon, sous Nicolas Sarkozy, elle s’est essayée au métier d’animatrice et chroniqueuse télé, radio, etc. Elle devient enfin et de manière inattendue, ministre de la Culture le 6 juillet dernier, appelée par le ministre de l’Intérieur actuel, Jean Castex.

Valérie Benaïm ne s’est alors pas non plus privée d’ajouter :

« Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’elle y va aussi parce qu’elle adore aller sur les plateaux de télé, peu importe le sujet. »

Certains ont cependant hâte de percevoir le côté « modeuse » de la femme de 73 ans, et ne s’en étonne pas comme a rétorqué ce même jour Géraldine Maillet :

« Elle a toujours des looks absolument incroyables ! »

Une prestation pour venir en aide à une association caritative

L’idée viendrait de la belle Franco-Brésilienne Cristina Cordula qui connaît les actions bénévoles de la ministre.