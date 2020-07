Le Bac 2020 n’a pas de valeur ? Des employeurs seraient méfiants face à cette édition

Cette année, les lycéens n’ont pas été invités à passer des épreuves pour tenter de valider le Bac 2020. En effet, avec la crise sanitaire, une hausse de l’obtention est fortement attendue. Les résultats ne sont donc pas aussi angoissants, car certains savent déjà s’ils ont ce diplôme en poche. Il suffit de regarder les moyennes pour les deux premiers trimestres, cela permet de savoir si vous avez validé votre baccalauréat. Sur Twitter, les réactions des internautes ont souvent le même sens. Selon eux, le Bac de 2020 n’aurait pas une grande valeur.

"Tout est fait pour que le taux de réussite au bac soit élevé" https://t.co/VVk7cwYJFh — L'Express (@LEXPRESS) July 6, 2020

Un Bac 2020 très différent des autres années

Les lycéens ont souvent l’angoisse lors des révisions, du passage des examens que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Elle est aussi au rendez-vous lors de la présentation des résultats, vous cherchez alors pendant quelques secondes votre nom pour savoir si vous êtes oui ou non admis. Cette année 2020 sera totalement différente, car il n’y a pas eu d’épreuves et il n’y aura sans doute pas ces cérémonies de liesse à proximité des centres d’examen et des lycées.

Le Bac 2020 est basé sur des moyennes obtenues au cours de l’année scolaire .

. Il aura donc été beaucoup plus facile de le valider notamment pour tous les lycéens qui ont réalisé une bonne année scolaire.

Ceux qui comptaient sur les épreuves orales ou écrites pour se rattraper iront sans doute aux épreuves pour le rattrapage.

Si certains lycéens ont été euphoriques à l’idée de ne pas avoir d’épreuves, il faut savoir que la valeur du Bac 2020 est remise en question.

"Des taux de réussite très élevés nous interpellent" : des membres de jury du baccalauréat dénoncent des arrangements avec les notes dans certains lycéeshttps://t.co/HcIPbwKmWJ pic.twitter.com/8aNO7EMraj — franceinfo (@franceinfo) July 6, 2020

L’actuel ministre de l’Éducation à savoir Jean-Michel Blanquer a souhaité ajouter une précision. Selon lui, le Bac 2020 n’a pas été donné à « la va-vite ». Il a donc tenté de rassurer tous les lycées, car ils sont nombreux à penser que les employeurs ne prendront pas forcément en compte cet examen. Si vous regardez certaines déclarations sur le Web, des entreprises auraient quelques doutes, mais il est impossible de vérifier les propos. Depuis de nombreuses années, certains estiment que le niveau des étudiants est en baisse et ce serait à cause du baccalauréat qu’il est possible d’obtenir plus facilement.

– vous avez eu le #bac2020 ? – oui madame – il vaut rien celui la nexxxxxt — stop la lobotomie (@stoplobotomie) July 7, 2020

Un taux de réussite susceptible d’atteindre 90 %

Il suffit de se focaliser sur les tendances partagées sur le sujet, le Bac 2020 pourrait être obtenu par plus de 90 % des lycéens, ils seraient alors nombreux à se retrouver l’année prochaine en faculté. Si nous prenons un exemple beaucoup plus ancien comme a pu le faire MCE, vous comprenez que l’obtention n’est pas la même aujourd’hui. Par exemple, dans les années 60, moins de 50 % des candidats qui passaient les épreuves pouvaient obtenir le Bac. Il est donc légitime de penser que désormais ce diplôme n’a pas forcément la valeur d’antan.

Non mais dans mon entreprise j'entends déjà parler des bac2020 ou ils disent qu'ils seront très méfiant envers eux. Et je pense que beaucoup d'employeurs ont ce genre de réflexion — Ankou (@KilianSoftk) July 7, 2020

Les lycéens ne cherchent pas seulement à avoir le Bac, mais ils voudraient surtout des mentions. Ces dernières seraient les plus importantes, elles permettraient de se démarquer des autres, si vous avez une mention Très Bien pour votre Bac 2020, vous affichez forcément un niveau élevé. Cela pourrait donc être un nouveau critère de sélection afin de jauger le niveau des étudiants. Si vous avez seulement eu votre Bac avec 10/20, vaut-il vraiment quelque chose ? À en croire certains internautes sur le Web et notamment Twitter, le Bac 2020 ne serait pas le meilleur cru en termes de valeur.