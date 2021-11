Incroyable Talent : Le chorégraphe Sadeck bouleversé par la remarque de Sugar Sammy… Il a reçu un Golden buzzer de sa part !

Les internautes ont été émus par ce qui s’est passé dans La France a un incroyable talent ce mercredi 3 novembre 2021. Un nouveau Golden buzzer a été attribué, et c’est le chorégraphe Sadeck et sa troupe de danse qui l’ont obtenu. La prestation de ce dernier, qui vient pour la 3e fois, a été particulièrement époustouflante.

La 3e fois serait la bonne ?

Depuis le temps, les fans de l’émission présentée par Karine Lemarchand, La France a un incroyable talent doivent l’avoir reconnu pour la plupart. Le chorégraphe Sadeck est de retour pour cette nouvelle édition du programme. Ce dernier est en effet à sa 3e participation, et si jusque-là il n’a pas encore remporté le graal, il ne perd pas espoir.

Le chorégraphe est venu dans l’émission pour la première fois en 2017, mais également en 2020 pour la seconde fois. Après l’épisode du 3 novembre 2021 où on a vu sa prestation, Sadeck a donné une interview. On comprend qu’il ne se lasse pas de venir à cette compétition, puisqu’il y prend beaucoup de plaisir. Le chorégraphe explique que La France a un incroyable talent permet de toucher un grand public. Ce qui est une très bonne chose dans son métier, quand on sait que grâce à son talent, le français fait partie des chorégraphes de la chanteuse américaine Shakira.

Pour sa prestation dans l’émission, il s’est fait accompagner d’une troupe de 64 danseurs, parfaitement coordonnée. Ces derniers étaient placés en escaliers, et leur chorégraphie est épurée, avec une synchronisation envoûtante. A la fin, tous les jurés étaient conquis, au point que l’un d’eux, a décidé de l’envoyer directement en finale.

Il ne s’y attendait pas

Habituellement, c’est Sammy Sugar qui est considéré comme le plus dur des membres du jury, mais à la surprise de tous, et même du chorégraphe, c’est l’humoriste qui a appuyé sur le golden buzzer. Evidemment, ses collègues Eric Antoine, Hélène Ségara et Marianne James ont beaucoup apprécié la prestation également. Pour Sadeck, le fait que le buzzer vienne de Sugar Sammy en personne a été « la cerise sur le gâteau ! ».

Au cours de son entretien, il a avoué avoir eu peur qu’il y ait des petits couacs car d’après lui, le moindre faux pas se remarque directement. Cependant, le chorégraphe a été rassuré après car il a confié avoir reçu de nombreux retours incroyables. Il a avoué qu’il ne s’attendait pas du tout à recevoir un golden buzzer, et encore moins de Sammy. D’après Sadeck, et cela ne le déplaît pas du tout, au contraire, Sammy Sugar est très direct et très dur, ce qui lui permet d’être fixé en même temps. Ce golden est donc un honneur pour lui.

Notons que l’émission n’est pas en direct, les tournages se sont donc déroulés depuis plusieurs semaines maintenant. Malgré tout, bien avant que sa prestation ne soit diffusée, le chorégraphe est déjà sollicité de partout. Il a confié se douter du fait que cela allait fuiter, mais qu’il ne s’attendait pas à ce que cela prenne une telle ampleur : « Depuis, je croule sous les demandes. Je ne suis pas rentré à la maison depuis je ne sais combien de temps et je ne vais pas rentrer avant mi-décembre car là je pars pour un projet à Dubaï pendant un mois. ».

Qu’il remporte la compétition ou pas, Sadeck a quand même déjà gagné un plus…