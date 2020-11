H&M : une maman prié d’aller au toilette par des employés pour faire quelque chose … Découvrez quoi vous allez être choqué !

Si vous parcourez les réseaux sociaux, vous pourrez constater qu’il est assez facile de trouver des articles de ce genre. De nombreuses personnes sont alors pointées du doigt, car elles allaitent en public, cela fait souvent le tour des médias et des réseaux. Il y a donc deux clans, celui qui valide cet allaitement puisqu’il est naturel et tout à fait normal même en public. L’autre ne souhaite pas assister à ces scènes au cours desquelles une maman peut donner à manger à son bébé. C’est donc la mésaventure vécue par Cindy Gabet selon ses propos, car un vendeur du magasin H&M l’aurait réprimandé.

Que s’est-il passé à Besançon dans ce H&M ?

Cette jeune maman d’une petite fille de 9 ans et d’un bébé réalise quelques courses dans ce commerce H&M. Toutefois, les enfants ont des besoins qu’il est difficile, voire impossible de contrôler surtout lorsqu’ils sont aussi petits. Dès qu’ils ont faim, il faut donc les satisfaire que vous soyez à la maison ou non. Cindy décide alors d’allaiter son bébé en public, mais un vendeur a décidé de la réprimander selon ses propos et les informations qu’elle a pu transmettre sur les réseaux.

Le vendeur aurait alors demandé à la maman de ne pas allaiter l’enfant dans le magasin, mais de se rendre dans les toilettes .

. La jeune maman a donc été scandalisée par la remarque du vendeur et elle a choisi de partager son coup de gueule sur les réseaux.

Elle pointe du doigt le vendeur qui lui aurait manqué de respect.

Le vendeur aurait demandé à un collègue d’intervenir

Ce n’est pas la première affaire de ce genre et la maman a reçu le soutien des internautes. Elle précise que le vendeur à l’origine de la remarque ne se serait pas présenté, car il aurait envoyé une collègue à savoir une jeune vendeuse. Lorsqu’elle aurait demandé à la personne de venir, son souhait n’aurait jamais été exaucé. La jeune maman a précisé qu’elle continuerait de donner à manger à son bébé de cette façon et en public, elle prendrait toutes les précautions pour cela ne dérange personne.

Elle estime que les mamans ne doivent pas avoir honte et elles ne doivent pas non plus se cacher même si elles sont la cible de telles remarques. Son post publié sur Facebook a rapidement été relayé par divers médias et de nombreux comptes sur les réseaux sociaux. La question de l’allaitement en public fait souvent débat en France et ailleurs.