Les bienfaits insoupçonnés du fenouil : découvrez les secrets incroyables de ce légume d’automne !

Coucou , je reviens avec une nouvelle plante aux talents cachés: •Le fenouil 🌱 avec ses 440 mg de potassium aux 100g quand il est mangé cru, et 220 mg quand il est cuit, et son faible taux de sodium, le fenouil évite la rétention d'eau. •D'autant plus qu'il apporte un peu de vitamine C qui chasse la graisse des cellules ☺️ et limite la peau d'orange. Il renferme aussi de l'anéthol, une huile essentielle qui stimule la digestion, prévient les ballonnements et les gaz pour digérer facilement et se faire un ventre plat. Utiliser en tisane il est parfait pour stimuler l’allaitement et pour calmer les petits maux de bébé. 👶🏼 #fenouil #tisanefenouilcumin #tisanefenouilcitronmiel #tisanefenouil #allaitementmaternel #bebe #plantes #aromatherapie #plantemedicinale #plantesvertes #plantecachee