Découvrez ces photos qui montrent que les humains ne méritent pas les animaux !

On le sait depuis longtemps, les animaux de compagnie sont très attachés à leurs maîtres. Même s’ils aiment conserver une part de liberté, notamment les chats, nos animaux de compagnie ont plus que jamais besoin de nous et nous avons tout autant besoin d’eux à nos côtés. Leur présence réconfortante est d’un grand soutien, notamment lorsque l’on se sent un peu seul, ou bien dans les moments durs que nous sommes amenés à traverser.

Certes, nos animaux de compagnie ont avant tout besoin des soins que nous leur prodiguons, des ballades que nous leur offrons, notamment pour les chiens, mais également de nourriture adaptée à leur mode de vie. Ainsi, un chat stérilisé aura besoin d’une alimentation bien moins riche qu’un chat amené à se dépenser à l’extérieur de son domicile. Bien évidemment, ces soins de première nécessité sont très importants, mais ils sont loin de suffire à eux seuls, car tout comme chacun d’entre nous : les animaux ont besoin de notre affection et de notre amour.

Sur internet, nombreuses sont les histoires touchantes racontant la disparition d’un animal finalement retrouvé, ou encore la fidélité d’un chien ou d’un chat à son propriétaire, même lorsque celui-ci est décédé. Il est également possible de trouver de superbes photographies qui démontrent toutes l’amour et l’attachement que portent les animaux de compagnie à leurs maîtres. Barbanews a sélectionné pour vous les clichés les plus touchants du Net, montrant des animaux et leurs maîtres en train de se faire de tendres câlins.

Ce chien de montagne des Pyrénées apprécie son maître

Ce chat reste auprès de sa maîtresse, tombée, qui attend les secours

Ce chaton demeure toujours aux côtés de sa maîtresse, même quand elle cuisine !

Ce chat ne quitte jamais son maître, même quand il joue aux jeux vidéo !

Plus ce chien est près de sa maîtresse, mieux il se sent !

Un présentateur météo ne se sépare pas de son chat, même en direct !

La photo la plus mignonne que nous avons trouvée sur le Net est sans aucun doute la suivante : un chien loup tchécoslovaque, qui garde attentivement la fillette de ses maîtres !

Toutes ces photos montrent à quel point les animaux de compagnie sont attachés à leurs maîtres, et inversement. En effet, l’amour entre les animaux et leurs maîtres est décidément plus fort que tout. Plusieurs histoires le démontrent d’ailleurs régulièrement. Sur YouTube, il est possible de trouver des vidéos dévoilant des séquences aussi émouvantes qu’hilarantes, comme l’adorable réaction d’un Husky vis-à-vis de son maître, qui se trouve malmené par un autre chien.

En réalité, dans cette vidéo qui comptabilise de nombreuses vues sur YouTube, cet heureux propriétaire de Huskies Sibériens démontre le bonheur qu’il a à vivre avec ses chiens au quotidien : Rupert, un mâle, et deux femelles : Lola et Millie. Tous adorent vivre ensemble, comme le montrent les nombreuses vidéos publiées par leur maître sur son compte YouTube.