Cyril Hanouna relance l’émission de son ennemi juré « À prendre ou à laisser » et c’est pas une grande réussite !

Il y a 16 ans, en 2004 plus exactement, Arthur faisait les belles heures de TF1 avec ses fameuses boîtes, dans l’émission « À prendre ou à laisser ». Reprise en 2014 par l’ancêtre de C8, la chaîne D8, et présentée par Julien Courbet, la nouvelle mouture du programme n’avait pas réussi à convaincre le public et n’était restée que le temps d’une année, jusqu’en 2015. Pourtant, Cyril Hanouna ne semble pas échaudé par cet échec, et s’apprête, comme il l’a annoncé, à relancer l’émission lui-même.

Cyril Hanouna annonce le retour de « À prendre ou à laisser »

C’est une décision surprenante, mais qui finalement reste cohérente avec le personnage, Cyril Hanouna s’apprête à revenir avec une autre émission, en parallèle de « Touche pas à mon poste ». Visiblement désireux de se lancer dans un nouveau projet, il semblerait que l’animateur soit à court d’idées pour créer un programme original, d’autant plus que ses essais n’ont pas toujours été très glorieux. On se souvient notamment de « The Cover » et de son passage éclair sur C8.

Non seulement celui-ci a donc jeté son dévolu sur une émission à succès de TF1, « À prendre ou à laisser », mais en plus il s’agit d’un programme phare de son meilleur ennemi, Arthur. Selon toute vraisemblance, Cyril Hanouna ne s’embarrasse pas avec sa fierté, même s’il n’en est plus à une polémique près. Sur le plateau, pas de public d’après les déclarations de l’animateur, mais toujours les 24 candidats, comme à l’origine. En ce qui concerne sa diffusion, « À prendre ou à laisser » devrait revenir avant la fin du mois de mai, même s’il n’a pour l’instant aucune date précise à communiquer. Espérons pour Cyril Hanouna qu’il sache ce qu’il fait, d’autant plus que quand D8 avait ressuscité le programme en 2015, l’échec avait été retentissant.

« La chaîne m’a proposé de l’animer donc j’en suis très heureux », annonce-t-il, en ajoutant qu’il y aura « de vrais vrais gains ».

L’animateur est de plus en plus détesté sur les réseaux sociaux

Même si l’émission « Touche pas à mon poste » subit les foudres de nombreux internautes depuis quelques années déjà, les choses ne se sont pas arrangées ces dernières semaines, surtout que depuis qu’il présente le programme chez lui, Cyril Hanouna semble en roue libre.

Complètement déconnecté, il annonce régulièrement des fake news, au point de finir dans le viseur du CSA, qui avouons-le, ne l’aimait déjà pas beaucoup.

De la même façon, en publiant une fausse carte de déconfinement, il a obligé le préfet la région Hauts-de-France à intervenir sur Twitter pour démentir.

Plus les semaines passent, plus l’animateur est critiqué de part et d’autre des réseaux sociaux. Et ne parlons pas de ses amis du show-biz, qui disparaissent de plus en plus de son cercle, désireux sans doute de ne pas être rattachés à ses polémiques. Aujourd’hui, Cyril Hanouna paraît donc bien seul et désemparé face à son déclin, ce qui expliquerait en partie ses tentatives de buzz désespérées.