Croix-Rousse près de Lyon : grosse déception pour les Lyonnais, la vogue des Marrons est supprimée !

La crise sanitaire est toujours au rendez-vous, elle provoque alors des chamboulements dans le monde du spectacle, et même des fêtes foraines. Si certaines ont pu être maintenues au cours de l’été notamment du côté de Mulhouse avec sa traditionnelle foire kermesse, ce ne sera pas le cas pour la Croix-Rousse. Du côté de Lyon, les rassemblements de plus de 1000 personnes ne seront toujours pas possibles. La vogue des Marrons qui est une fête foraine très prisée dans la région ne sera donc pas organisée.

Les Lyonnais ne pourront pas assister à la vogue des Marrons

C’est souvent un rendez-vous familial, vous venez manger quelques marrons grillés au barbecue, échanger quelques pièces dans des manèges pour remporter des cadeaux et vous aviez également des jeux pour toute la famille. Les plus jeunes côtoyaient toutes les générations et la vogue des Marrons était le rendez-vous incontournable pour les Lyonnais entre octobre et novembre. Malheureusement, comme 2020 n’est pas une année classique, il faut impérativement jongler avec cette crise sanitaire qui laisse des traces.

Snif. À 44 ans, mon premier automne sans la vogue des marrons. #croixrousse #Nostalgie Photo J. Philippon pic.twitter.com/Zc3UHWWJrI — Emmanuelle Babe (@BabeEmmanuelle) September 21, 2020

Le coronavirus a eu raison de cette mythique vogue des Marrons qui est organisée sur les pentes de la Croix-Rousse .

. Vous pouviez prendre le funiculaire pour accéder à cette fête foraine extrêmement longue puisque les jeux et chapiteaux étaient installés sur les trottoirs.

Avec cette délicate odeur des marrons grillés, la vogue faisait le bonheur des petits et des grands, tous les Lyonnais ont forcément des souvenirs.

C’est donc un coup dur pour les habitants de la Croix-Rousse et les professionnels qui attendaient sans doute cette affluence pour renflouer les caisses à cause du confinement. Les forains doivent aussi se faire à l’idée que, pendant plusieurs jours, ils ne pourront pas installer leurs caravanes et les Lyonnais n’auront pas la possibilité de se distraire. Sur les réseaux sociaux, c’est donc la déception, mais l’annonce est officielle puisqu’elle a été partagée par le préfet ce lundi. Il se base sur l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes et clairement, la vogue des Marrons rassemble beaucoup plus de monde.

Une vogue des Marrons depuis 150 ans

Ce n’est pas une simple fête pour les Lyonnais, car c’est une vraie tradition. Depuis 150 ans, les familles sont nombreuses à faire le déplacement pour rejoindre les pentes de la Croix-Rousse afin de découvrir les manèges. Sur les réseaux sociaux, les Lyonnais ont fait part de leur profonde déception et certains, en plusieurs décennies, ce sera la première fois qu’ils ne participeront pas à ce rendez-vous mythique qui rassemble les grands et les plus petits. Dans le même registre, il faut savoir que la vogue des Marrons n’est pas la seule à être supprimée.

#Lyon4 Pour raison de #Covid_19 le Préfet a décidé l'annulation de la Vogue des marrons.

Je sais la déception de beaucoup mais la situation sanitaire imposait cette décision.

On espère son retour l'an prochain. #croixrousse — 🌻 rémi zinck (@RemiZinck) September 21, 2020

Les rendez-vous avec des rassemblements sont relégués aux oubliettes. Vous pouvez donc faire un trait sur les vide-greniers, la mythique Foire de Lyon et toutes les brocantes. Aucune date n’est toutefois donnée puisque l’interdiction est valable jusqu’à nouvel ordre. Les Lyonnais espèrent tout de même qu’ils pourront renouer avec la vogue des Marrons de la Croix-Rousse l’année prochaine. Pour l’instant, seuls les évènements privés peuvent être organisés, mais cela demande aussi la plus grande prudence. L’année 2020 se terminera d’une façon morose, il faudra désormais patienter pour savoir si les marchés de Noël seront quant à eux maintenus ou annulés. L’Alsace retient notamment son souffle puisque cette partie de l’année est très attendue.