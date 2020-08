Canicule 2020 : comment la gérer en période de coronavirus ?

Comme chaque année ou presque depuis le début des années 2010, la canicule fait rage en France. Il est vrai que nous n’en sommes pas à notre premier épisode, mais cette année, la chaleur est encore un peu plus difficile à gérer. Elle arrive en effet dans un contexte qui est plutôt différent des années précédentes, avec l’épidémie de Coronavirus qu’il faut gérer en continu, notamment en appliquant les gestes barrières.

Si ceux-ci sont indispensables pour réussir à combattre l’épidémie, ils sont assez peu compatibles avec la gestion d’une canicule. Notamment, le port du masque est particulièrement désagréable lorsqu’il fait très chaud. De même, certains lieux ne sont pas autorisés à utiliser l’air conditionné, ce qui rend certains lieux publics un peu hostiles.

Comment faire pour gérer la canicule dans ces conditions ? Quels conseils pour continuer de vivre normalement ?

Gérer le port du masque durant la canicule

Avoir un masque sur le nez toute la journée s’avère difficile en ce moment, alors que de nombreux départements sont encore en vigilance orange canicule. Qui plus est, les villes sont toujours plus nombreuses à obliger ses habitants à adopter le port du masque aussi à l’extérieur, au grand dam de nombreux Français qui semblent être très gênés par ces mesures, même si elles sont nécessaires.

Le port du masque n’est pas négociable, non seulement parce qu’il est efficace, mais aussi parce que tout manquement donne lieu à des amendes plus ou moins importantes. De ce fait, on n’a pas le choix que de le porter.

La première recommandation est surtout d’éviter de mouiller son masque : cela peut être un réflexe pour se sentir un peu plus au frais, et mieux gérer le fait de le porter sous de grosses chaleurs, et pourtant, c’est fortement déconseillé. En effet, mouiller son masque le rend tout simplement inefficace, il ne faut donc pas s’adonner à cette pratique.

Néanmoins, pensez à vous hydrater : buvez un maximum, car le masque peut parfois donner une sensation de bouche sèche. N’hésitez pas également à utiliser un brumisateur sur le reste de votre visage, sans humidifier le masque comme nous vous le précisions un peu plus tôt. Le fait d’avoir les cheveux mouillés est aussi un bon moyen de se sentir mieux.

Une canicule plus facile à vivre : nos conseils

Dans les Ehpad, la double peine de la canicule et du coronavirus https://t.co/JWBrXxGeQp — 20 Minutes (@20Minutes) August 12, 2020

La canicule n’est pas une fatalité, voici quelques conseils qui peuvent vous permettre de mieux la gérer au quotidien.

Pensez à vous rendre dans des endroits frais : si vous n’avez pas l’air conditionné à domicile, pourquoi ne pas aller le chercher en dehors de chez vous ? Des centres commerciaux peuvent notamment vous permettre de rester bien au frais tout au long de la journée.

Pour être à l’aise durant la canicule, il faut être bien reposé. Ce qui est difficile nous direz-vous, puisque vous avez des difficultés à dormir. Le fait de prendre une douche fraîche avant de vous mettre au lit est une excellente méthode pour faire diminuer sa température corporelle. Pensez également à utiliser un brumisateur sur vos draps, de manière à ce qu’ils soient un peu plus frais. Combinez cela à un ventilateur, et vous verrez que vous serez bien au frais pour vous endormir.

Ouvrez les fenêtres durant la nuit : généralement il fait plus frais. Au matin, quand le soleil commence à réchauffer l’air, n’hésitez pas à fermer à la fois les fenêtres et les volets, cela permet de conserver la fraîcheur, et ainsi d’être un peu plus à l’aise chez soi.