Canicule 2020 : comment la gérer en évitant les malaises ?

Depuis une semaine, la France connait un épisode caniculaire de longue durée, qui sévit sur presque tout le territoire. Seules quelques régions de l’ouest ont pu bénéficier d’un climat un peu plus clément, c’est notamment le cas de la Bretagne qui est globalement épargnée durant ces périodes de fortes chaleurs.

C’est néanmoins devenu une habitude désormais : nous vivons ce type d’épisode tous les ans ou presque, et nous avons commencé à nous adapter petit à petit. Les plus fragiles d’entre nous restent malgré tout plutôt vulnérables, tout comme celles et ceux qui ont globalement du mal à gérer la chaleur. Une fatigue chronique peut s’installer, de par ces épisodes de chaleur extrême, puisque l’on dort très mal.

Alors comment procéder pour bien vivre la canicule ? Quelles recommandations appliquer, notamment en période de covid-19 ? Barbanews vous aide à gérer la canicule avec un peu plus de tranquillité.

🇫🇷 #Environnement : le faux bulletin #météo d’aout 2050, présenté par Évelyne #Dhéliat il y a 6 ans, ressemble à celui du 8 août 2020… soit trente ans plus tôt que prévu. Les experts se basaient sur un scénario pessimiste pour réaliser ce faux bulletin. #Canicule pic.twitter.com/PnZIN8XU78 — Conflits (@Conflits_FR) August 9, 2020

De nombreux départements en vigilance rouge

Si l’on a déjà eu un léger épisode de pic de chaleur durant l’été, cette nouvelle période de canicule s’avère un peu plus longue, et surtout, les températures ne chutent pas durant la nuit. L’année 2019 fut la première à présenter des départements en vigilance rouge, et cela s’est encore produit cette année, notamment avec des zones situées dans les départements au nord du pays, en Île-de-France par exemple.

On considère autour de Toulouse que la canicule démarre lorsque l’on doit supporter 3 jours minimum de chaleur, avec 36°C durant la journée, et 21°C minimum durant la nuit. Néanmoins, ces valeurs évoluent en fonction des départements, ceux-ci n’étant pas tous touchés de la même manière par la chaleur d’une façon générale.

En pleine période de canicule, des Ehpad sans clim: "C'est de la maltraitance pour nos seniors", dénonce un médecin anesthésiste https://t.co/dQI2S1Fyz9 via @RMCInfo — F. Lolo24 φ 🐝🐺🦊… (@LoloFoure) August 10, 2020

Quels sont les risques encourus ?

Cette année, la canicule est plus difficile à gérer, notamment à cause du port du masque. Qui plus est, les personnes actuellement atteintes du covid-19 et qui font face à de fortes fièvres, risquent encore davantage le coup de chaleur, surtout si elles ne prennent pas le temps de s’hydrater, et de s’humidifier le corps durant la journée.

Quelques astuces pour se sentir mieux

Il est plutôt conseillé d’utiliser des brumisateurs que des ventilateurs, en particulier en période d’épidémie de covid-19, d’autant que cela sera très probablement plus efficace pour se rafraîchir.

Il faudra penser à aérer régulièrement, même si vous avez la climatisation chez vous : chaque pièce doit être aérée de manière indépendante, au moins un quart d’heure, de manière à bien renouveler l’air.

Songez à boire le plus d’eau possible, car on se déshydrate particulièrement vite en période de canicule. Il est donc indispensable de fournir à l’organisme toute l’eau dont il a besoin.

Si vous pouvez vous promener, en journée, dans des lieux rafraîchis, c’est également mieux : en absence d’air conditionné à votre domicile, il sera intéressant de se rendre dans des lieux publics climatisés. Pourquoi ne pas faire un peu de shopping par exemple, dans un centre commercial ?

Ne profitez pas de cette période de fortes chaleurs pour faire 30 minutes de jogging : les efforts physiques peuvent réellement représenter un danger, et il est indispensable d’en avoir conscience.

Concernant la nuit, pour vous sentir plus à l’aise, pensez à prendre une douche fraîche avant de vous glisser dans votre lit. Il peut même être conseillé d’utiliser une serviette humide pour se couvrir, de manière à continuer de faire baisser la température corporelle.

Certains ont également eu l’idée de placer leur oreiller au réfrigérateur la journée, pour qu’il soit bien frais au moment d’aller se coucher. Mangez léger avant de dormir, et ouvrez les fenêtres si la température est plus fraîche à l’extérieur.