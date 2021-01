Nostradamus avait raison … Les mauvaises prévisions pour 2021 se sont confirmées et ça continue !

Dans le monde de la voyance, Nostradamus reste un personnage emblématique, certains peuvent le croire et d’autres balaient d’un revers de la main l’ensemble de ses prophéties.

En effet, ces dernières n’ont pas toujours fait l’unanimité, mais qu’elles sont celles prévues pour 2020 ?

Il a estimé que la paix ne sera pas envisageable avant 2025 et dans les prochaines années, plusieurs évènements décrits comme catastrophiques sont à prévoir.

Nous vous proposons quelques prophéties qui pourraient forcément ternir votre journée.

Pour Nostradamus, il y aura une troisième guerre mondiale

Depuis de nombreuses années, certains estiment qu’il y aura une troisième guerre et elle serait inévitable. Il faut savoir que l’instabilité est au rendez-vous dans de nombreux pays et il suffirait parfois d’une erreur pour que la planète s’enflamme. Pour Nostradamus, cette éventualité est réelle puisqu’il s’était à son époque focalisé sur des conflits internationaux.

Les prédictions annoncent un début de conflit en France, des attentats terroristes se multiplieront et la troisième guerre mondiale sera déclarée .

. Les conflits se propageront au sein de l’Europe et pour Nostradamus, ce sont 5 années assez difficiles qui se profilent à l’horizon.

Il faut bien sûr prendre les révélations avec des pincettes puisqu’il a partagé ses prévisions il y a près de 5 siècles et il est difficile de savoir si tout cela pourra se concrétiser.

Nous avons donc d’un côté la guerre et de l’autre le réchauffement climatique, car pour Nostradamus, l’année 2020 sera aussi marquée par une inondation assez importante notamment en Europe. Cette zone du globe n’a pas été la seule à se retrouver au coeur de ses prévisions, car il a également prédit des ouragans de la catégorie 1 pour les États-Unis qui ont déjà été impactés avec force par le coronavirus. Pour ce spécialiste, ces catastrophes donneront naissance à des conflits. Certains professionnels et notamment des historiens estiment que les conflits pourront également se retrouver au coeur du nucléaire et c’est une éventualité largement redoutée.

Trois domaines pour les prédictions de Nostradamus

Comme vous avez pu le comprendre, la Terre sera alors impactée par le terrorisme, mais également les conflits ainsi que les catastrophes naturelles. Ce n’est pas forcément une nouveauté puisque nous avons déjà été impactés par le passé par ces trois domaines. En effet, les ouragans ont déjà eu lieu aux USA, les inondations sont assez nombreuses dans certains pays, le terrorisme a frappé de plein fouet la France ces dernières années et au vu du réchauffement climatique, les spécialistes annoncent une hausse des températures, une montée des eaux et forcément des catastrophes de plus en plus virulentes.

Les prédictions de Nostradamus ne sont pas réjouissantes, mais difficile de dire si elles se produiront ou non. Dans tous les cas, nous traversons déjà une période exceptionnelle et sans précédent, car le coronavirus a engendré des conflits politiques, mais également de nombreux morts, des mesures drastiques et un arrêt total de l’économie dans certains pays. Si certains avaient envisagé la destruction de la Terre dans les années 2000, d’autres estiment que les années qui se profilent à l’horizon seront très noires et dramatiques. Les adeptes de l’écologie estiment que la nature tente aussi de reprendre le contrôle, ce qui provoquera des catastrophes naturelles plus ou moins virulentes.

Dès 2020, les sociétés pourraient alors être frappées de plein fouet par un krach boursier, des crises économiques, des inondations, des éruptions volcaniques, des ouragans et cela permettrait alors de marquer le début d’une nouvelle ère.

