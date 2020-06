36 civilisations extraterrestres seraient en mesure de communiquer avec nous !

Sommes-nous les seuls dans l’Univers ? Mars, était-elle une planète habitée comme la Terre ?

Sur la Lune, y avait-il une présence ? Ce sont des questions qui ne cessent de se propager depuis de nombreuses décennies et pour l’instant, les scientifiques n’auraient trouvé personne.

Pourtant, d’autres sont convaincus qu’il y a de la vie ailleurs que sur la Terre et peut-être sous des formes que nous n’imaginons pas. En effet, les Aliens que nous découvrons dans les films hollywoodiens n’existent pas forcément (ou peut-être que si ?).

Une galaxie rythmée par 36 civilisations

Il ne suffit pas de prendre le téléphone et de les joindre, car c’est finalement beaucoup plus compliqué. Pourtant, une étude relayée dans le Guardian montre que 36 civilisations extraterrestres auraient réellement les capacités de communiquer grâce à une vraie intelligence. La communication avec divers mondes serait donc à envisager, mais ce sont bien sûr des données à prendre avec des pincettes puisqu’elles n’ont pas été confirmées. Ce sont des astrophysiciens qui ont utilisé un mode de calcul, ils sont à l’origine de cette affaire.

Sept critères ont été pris en compte pour que le calcul soit le plus précis possible .

. L’étude a également été publiée dans l’Astrophysical Journal et elle montre que des hypothèses partagées dans les 60 pouvaient être réelles.

Les formes de vie pourraient donc apparaître ailleurs comme ce fut le cas sur la Terre en partant du même procédé.

En utilisant ce concept, il serait donc normal que la vie se soit développée dans d’autres mondes parallèlement à la Terre, mais il n’y a bien sûr pas de confirmation. Si nous sommes arrivés sur Terre, pourquoi d’autres ne seraient pas ailleurs ?

Les civilisations ressembleraient à la Terre

Bien sûr, les civilisations ne sont pas à proximité de la Terre puisque l’Univers ne s’arrête pas à notre monde, il y a des zones extrêmement lointaines qui pourraient être étudiées et même découvertes, cela demanderait d’autres stratégies, des technologies, des innovations et surtout des budgets. Dans tous les cas, la conquête de l’Univers a toujours fasciné, certains ont pu se rendre sur la Lune et d’autres voudraient débarquer sur Mars. Sur la planète rouge, il y a pour l’instant que des robots, dont Curiosity, mais les prélèvements utilisés par ce dernier, montrent que la vie aurait pu se développer. Des spécialistes estiment même que Mars ressemblait à la Terre avant qu’elle devienne rouge et aride.

Selon une étude, il y aurait 36 civilisations extraterrestres dans la Voie lactée https://t.co/EDgymZItWR — L'Express (@LEXPRESS) June 16, 2020

Si nous partons de ce principe, il semble finalement peu surprenant de retrouver des « Terres » dans l’Univers, mais bien sûr, il n’y a pas de confirmations visuelles. Les spécialistes ont précisé que le plus proche des mondes était à une distance relativement lointaine à savoir 17 000 années-lumière. Cette découverte est tout de même fascinante, mais pour certains, elle est inutile, car pourquoi n’existerait-il pas d’autres peuples ?