Netflix propose une carte cadeau : le saviez-vous ? Voici comment la trouver et surtout l’utiliser !

Saviez-vous qu’il existe une carte cadeau Netflix ? Si vous cherchez un cadeau de Noël pour l’un de vos proches, la plateforme pourrait vous satisfaire en quelques clics. Le format reste le même que celui envisagé pour d’autres concepts du même genre. Vous pouvez payer plusieurs mois d’abonnement ou une formule complète. Plusieurs montants sont également possibles.

Comment trouver cette carte cadeau Netflix ?

Généralement, lorsque nous évoquons cette carte cadeau, nous pensons rapidement les films et les séries à la mode. Toutefois, l’enseigne tente de se renouveler avec des astuces révolutionnaires et la carte pourrait bien se démarquer.

Vous pourrez dénicher la fameuse carte cadeau de Netflix sur Internet via différentes boutiques en ligne .

. Inutile de chercher un lien sur la plateforme de streaming, elle a délégué la vente à d’autres sites.

Vous pourrez aussi la trouver dans des commerces physiques, à l’endroit où toutes les cartes sont généralement proposées.

Vous aurez l’occasion de la dénicher chez Micromania, le spécialiste des consoles et des jeux vidéo. Elle est aussi disponible sur le site de la Fnac, mais vous aurez seulement la version virtuelle de la carte cadeau. StarSelect est aussi de la partie, vous aurez plusieurs options et vous optez pour le montant de votre choix. L’utilisation est ensuite très simple, il suffit d’utiliser le code sur le site Internet en ajoutant à la fin « redeem ». Vous aurez dans tous les cas, les marches à suivre pour réussir à obtenir le montant inscrit sur la carte cadeau.

Netflix propose quel montant pour la fameuse carte ?

Vous aurez normalement deux formules, si vous souhaitez offrir un mois environ d’abonnement à l’un de vos proches pour les fêtes de Noël, vous aurez une carte à 25 euros seulement. Il faudra alors regarder d’un peu plus près l’abonnement puisque la qualité de la vidéo n’est pas la même en fonction des formules. Il sera ensuite proposé une carte cadeau à 50 euros pour payer un abonnement beaucoup plus long de 3 à 6 mois. C’est un cadeau assez insolite, mais, si vous connaissez quelqu’un qui voudrait prendre un tel abonnement, mais que les finances ne le permettent pas, c’est un chouette présent.

Vous aurez toute la marche à suivre pour l’utilisation de la carte cadeau et vous aurez toutes les indications sur le site officiel. La plateforme de streaming ne cesse de passionner les foules avec des films, des séries et des documentaires ainsi qu’une version pour les dessins animés. Avec le confinement, elle a pu accroître son nombre d’abonnés et, si le confinement est de retour, elle pourrait une nouvelle fois être séduisante.