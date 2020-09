Mohamed Iyad : à 15 ans, il est le meilleur lecteur de France et il voudrait briller au cinéma !

Le jeune garçon de 15 ans a pu être invité sur le plateau de RTL notamment aux côtés Yves Calvi. Il a ainsi pu se confier sur les avantages de ce concours qui a forcément changé sa vie. Il a gagné cette place le 28 août dernier à l’occasion de cet évènement organisé par l’émission La Grande Librairie. Cette dernière est diffusée sur France 5. Même si le concours a eu lieu il y a quelques semaines, il est toujours sur son petit nuage. Il était donc répertorié dans la catégorie collège et sa lecture a été appréciée.

Mohamed Iyad a pu s’attaquer à Victor Hugo

Certains écrits ne sont pas si simples à lire et, pourtant, le jeune garçon de 15 ans a brillé au concours en lisant les Misérables. Cet extrait de Victor Hugo lui a donc permis de remporter cette première place et il peut aujourd’hui se confier.

Il est un passionné de lecture et il a pu exceller aussi dans le domaine du théâtre .

. Mohamed Iyad voudrait également utiliser cette facilité pour la lecture afin de briller au cinéma.

Il y a pratiquement une année, le jeune garçon précise qu’il avait des difficultés pour parler et il ne lisait pas.

Aujourd’hui, sa vie a clairement changé puisqu’il a une très belle allocution et il dévore tous les livres qui peuvent passer sous ses yeux. Il y avait lors de ce concours près de 140 000 personnes et il a eu l’occasion de le remporter. Pour le jeune garçon de 15 ans, cela est donc un signe positif qui pourrait le conforter sur ses prochains choix.

Mohamed Iyad pourrait débarquer dans vos cinémas

Généralement, lorsque vous êtes passionné par la lecture et/ou le théâtre, vous avez tendance à vouloir briller sur le petit écran et dans les salles obscures. Il est encore assez jeune, mais, grâce à sa médiatisation, il pourrait finalement être repéré par des producteurs et des scénaristes. Avec son concours sous le bras, il est le meilleur jeune lecteur de France, ce qui montre qu’il a une certaine aisance pour interpréter et lire. Il pourrait ainsi concrétiser son rêve, celui d’embrasser une carrière en tant que comédien et peut-être se retrouver dans les salles obscures françaises.

Le jeune garçon a notamment brillé en lisant un extrait des "Misérables", de Victor Hugo #RTLMatin https://t.co/LgxRkm6zvf — RTL France (@RTLFrance) September 29, 2020

Pour Mohamed Iyad, le gain de ce concours est un vrai bonheur et il espère désormais comme peut nous le révéler RTL que son collège sera reconnu comme le meilleur et que son image pourra changer grâce à sa participation.