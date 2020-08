District Z sur TF1 : de nouvelles images très sympathiques ! Nous sommes impatients !

Depuis quelques semaines, les nouveaux formats se multiplient avec notamment les 4 Terres pour Koh Lanta, Good Singers avec Jarry ou encore District Z. Nous rappelons que Denis Brogniart a mis de côté la présentation d’Auto Moto puisqu’il ne pouvait pas être sur tous les fronts. Les émissions lui prennent beaucoup de temps, il a donc été en mesure de réaliser un choix. Le 23 août était donc une journée importante pour TF1 avec notamment le match pour le Bayern et le PSG ainsi que la diffusion des premières images de ce nouveau jeu.

C’est quoi District Z ?

Lorsque vous évoquez le nom, vous avez tendance à le comparer notamment à un scénario dans The Walking Dead par exemple. C’est toutefois un jeu présenté par Denis Brogniart que vous pourrez découvrir prochainement sur TF1. Les images ne nous apprennent pas grand-chose, sauf que l’ambiance sera assez sombre, mais relativement sympathique. La petite vidéo présentée sur le compte Instagram du pilier de Koh Lanta donne envie de découvrir au plus vite le programme.

Vous aurez donc une équipe qui sera envoyée dans une zone infestée par les zombies .

. Comme pour un Escape Game par exemple, les joueurs devront s’emparer du butin qu’ils devront dérober à un milliardaire.

Il aurait fait le choix de s’octroyer les services de zombies pour conserver son magot, ce qui rendra la tâche un peu plus complexe.

Les candidats auront la possibilité de passer quelques étapes en réalisant des épreuves toujours rythmées par des zombies.

Bien sûr, ce ne seront pas des anonymes qui seront au rendez-vous, des célébrités ont décidé de participer à ce jeu baptisé District Z. C’est aussi la société d’Arthur qui est aux commandes et vous pourrez notamment retrouver Michaël Youn, Arnaud Ducruet, Vincent Desagnat ou encore Ahmed Sylla et même Camille Lacourt. Aucune date ne semble être disponible pour la diffusion, mais les images ont été particulièrement appréciées. Vous aurez alors un mélange entre Fort Boyard et Koh Lanta, ce petit renouveau devrait faire plaisir aux adeptes de TF1.

Un jeu oppressant rythmé par des zombies

Bien sûr, les zombies devraient afficher un petit coup de pression et les lieux sont assez sombres. Le combo sera alors gagnant pour que les joueurs soient plongés dans une ambiance relativement glauque et surtout oppressante. Bien sûr, les images donnent envie de découvrir le jeu, mais le résultat sera-t-il à la hauteur de toutes les attentes ? Nous savons que Denis Brogniart excelle dans la présentation des jeux, il suffit de le découvrir dans Koh Lanta pour constater qu’il a une place de choix pour District Z.

Par contre, ce sont les zombies qui devraient afficher cette tension et, s’ils ne sont pas à la hauteur, le flop pourrait être au rendez-vous. Ce ne serait pas la première fois que la chaîne principale ne comble pas les espérances des fans. Vous devrez par contre prendre votre mal en patience, car si Denis Brogniart a relayé la vidéo avec quelques images exclusives, la date de la diffusion n’est pas connue. Il est difficile de penser que le jeu soit au rendez-vous alors que Koh Lanta s’apprête à prendre d’assaut votre télévision et The Voice Kids a aussi pris ses aises le samedi soir sur TF1. Les internautes sont toutefois prêts et ils ont hâte de découvrir le contenu !