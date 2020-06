13 Reasons Why : un final désastreux, était-il connu par les acteurs ?

Bien sûr, cet article contient des spoilers, si vous n’avez pas vu la dernière saison sur Netflix, passez votre chemin. La série 13 Reasons Why se termine donc après plusieurs années à avoir tenté de surfer sur la vague. Si les premiers épisodes étaient poignants jusqu’au décès de cette jeune femme bouleversante, la série a rapidement basculé dans des intrigues peu sympathiques qui n’ont pas fait l’unanimité. Le final a toutefois eu raison de mon amour pour cette série et j’ai sincèrement été déçu que cette production si intéressante se termine de la sorte.

Quel est le final de 13 Reasons Why ?

Je vous le répète, vous aurez des spoilers dans cet article, si vous ne souhaitez pas connaître la fin, évitez de lire les lignes suivantes. Pour cette saison 4 de 13 Reasons Why, vous avez donc un personnage important qui décède à savoir Justin. Ce dernier était devenu finalement très touchant et attachant, impossible de savoir pourquoi la production a décidé de le tuer. Bien sûr, la dernier épisode est bouleversé puisque les personnes sont conscients que leur ami est au plus mal et qu’il ne pourra pas survivre.

Les fans ne s’attendaient pas forcément au décès de Justin qui a pourtant attrapé le Sida .

. Rapidement, son état a empiré et les médecins n’ont rien pu faire pour le tuer.

Le final est certes émouvant, mais la série 13 Reasons Why se termine d’une drôle de manière et nous avons perdu la puissance de la première saison.

Les acteurs n’étaient toutefois pas au courant des derniers évènements, ils ne savaient pas que le personnage de Justin allait perdre de la vie de cette manière.

Une découverte poignante lors de la lecture du scénario

Certaines vidéos ont pu être relayées sur le Web et vous pouviez constater que le casting était très ému à l’idée de ne plus travailler ensemble et de quitter la série 13 Reasons Why. Cette dernière n’aura pas une saison 5 et c’est peut-être mieux ainsi au vu des derniers épisodes qui n’ont pas su me satisfaire. En réalité, j’ai adoré la saison 1 de 13 Reasons Why et le reste m’a fortement déplu. Pour les colonnes d’Entertainment Weekly, Dylan Minette qui interprète Clay dans la série a pu se confier en précisant que le finale était totalement méconnu.

Dans le dernier épisode, Clay est touchant lorsqu’il assiste au décès de son ami, mais les dernières minutes sont assez décevantes puisque vous pouvez le voir quitter la maison sans dire un mot. La dernière scène tournée a été celle de la mort de Justin et selon l’acteur, elle était très émouvante. Vous aimerez peut-être cette saison, nous vous invitons donc à la regarder, vous serez éventuellement comblé, mais ce n’est pas mon cas.