Révoltant ! Après une course, ils auraient contraint un cheval à boire de l’alcool

Du côté de Majorque en Espagne, un cheval participe avec son cavalier à une course dans le cadre du Macanor Grand Prix. Il remporte toutefois celle-ci et, pour récompenser le cheval, de l’alcool a été utilisé. Vous pouvez donc constater sur les images qu’une personne tient une bouteille et force l’animal à boire sans qu’il comprenne bien sûr que cela peut être problématique pour sa santé. L’homme termine la bouteille en la vidant sur le sommet du crâne du cheval et il l’embrasse pour le remercier sans doute.

#Racehorse is forced to guzzle down an entire bottle of champagne after winning prestigious event in #Mallorca.

The clip shows the animal being held by its reins as a man empties almost an entire bottle of champagne into its mouth 💔😞#AnimalRights https://t.co/2T4eKZ4Xn2

