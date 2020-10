McDonald’s : la recette secrète du Croque McDo a enfin été dévoilée et les ingrédients sont hallucinants, découvrez la liste avant tout le monde !

Il n’est pourtant pas facile de savoir comment sont réalisés les hamburger de McDonald’s, KFC, ou Burger King. Et si pourtant les ingrédients de ces hamburgers nous apparaissent comme de grandes évidences, il faut bien constater que les goûts de ces derniers sont tous différents d’un restaurant à l’autre !

Les goûts des hamburgers sont tous différents d’un fast-food à l’autre, mais le Croque McDo est très différent des autres !

Entre le Big Mac de McDonald’s et le Whopper de Burger King, il y a de nombreux points communs, mais le moins que l’on puisse dire c’est que leur goût est pour autant très différent. Ceci étant dit, on retrouve dans ces deux hamburgers et dans la plupart une base souvent commune aux hamburgers de fast-food : un bun, un ou plusieurs steaks, de la salade, et des oignons.

Les deux sandwichs concurrents n’ont que peu de différences sur le papier (à part d’autres détails comme les sauces notamment), et pourtant certains détestent Burger King et ne jurent que par McDonald’s, quand pour d’autre la situation est complètement inversée. Certains fans de poulet se ruent en revanche dans les restaurants KFC qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en ne proposant que du poulet frit dans leur menu.

Mais McDonald’s a quant à lui eu une idée qui relève du génie pour certains, en proposant son fameux Croque McDo dans ses restaurants ! Si pour certains français, ce sandwich est une insulte au mythique croque monsieur que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les boulangeries françaises, cela relève plutôt du génie pour d’autres qui en raffolent ! Mais comment expliquer ce succès incroyable pour ce sandwich à la française ? Et bien le secret semble résider dans la recette de ce dernier…

Comment réaliser un véritable Croque McDo sans sortir de chez soi ?

Depuis la crise sanitaire du coronavirus, les français sont nombreux à remettre la main à la patte quand il s’agit de cuisiner ! Des millions de français ont alors décidé de cuisiner chez eux le fameux Croque McDo pour ne plus devoir se déplacer à McDonald’s.

Les ingrédients du Croque McDo :

1 buns

100 grammes de cheddar (soit 3 tranches)

2 tranches fines de de jambon

De l’huile d’olive

Comme vous le voyez, les ingrédients du Croque McDo sont très simples et ils ont pourtant un excellent goût ! Certains n’hésitent pas à en revanche à imaginer des alternatives en remplaçant le jambon par de la mortadelle, le cheddar par du fromage à raclette, et en ajoutant même de la moutarde.

La recette du Croque McDo :

Pour réaliser un succulent Croque McDo, voici les étapes que vous devrez suivre les étapes suivantes :

Commencez par déposer votre bun une tranche de jambon

Ajoutez ensuite 3 tranches de cheddar ou de fromage, ainsi que ces cornichons tranchés si vous en ajoutez

Pour un Croque McDo encore plus savoureux, ajoutez ensuite de la moutarde à l’avant du bun puis retournez-le ensuite. Vérifiez bien que le dessous du bun est bien sur le dessus !

Faîtes chauffer une poêle, puis versez de l’huile d’olive.

Placez votre Croque McDo dans la poêle et faîtes le revenir en le retournant plusieurs fois

Une fois qu’il est un peu doré, il est prêt !

Nous vous souhaitons une bonne dégustation, profitez-en pour y ajouter aussi votre propre touche personnelle !