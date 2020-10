McDonald’s : il y a du nouveau pour votre petit-déjeuner et c’est assez spécial

Les nouveautés semblent de plus en plus nombreuses ces dernières semaines du côté de McDonald’s. L’enseigne de fast food met à jour sa carte en effectuant quelques tests bien sûr notamment en Angleterre. Les amateurs d’épices pourraient apprécier le nouveau Royal Cheese qui a notamment fait réagir de nombreux internautes sur Twitter. Aujourd’hui, nous apprenons via Gentside que McDonald’s propose un nouveau petit-déjeuner.

McDonald's is launching a breakfast roll that includes sausage patty, bacon, cheese and egg 😋 https://t.co/g0DJXYIt4o — The Sun (@TheSun) October 19, 2020

Un nouveau produit débarque le 21 octobre dans votre fast-food

Certaines personnes n’ont pas le temps de faire quelques courses et elles ne peuvent donc pas préparer un petit-déjeuner digne de ce nom. Il y a de ce fait deux solutions, elles partent sans rien dans le ventre au travail en attendant avec la plus grande impatience le déjeuner à la cantine. Elles peuvent aussi opter pour quelques gourmandises à McDonald’s qui ouvre ses portes le plus tôt possible.

Vous pourrez alors choisir en accompagnement de votre café, le Breakfast Roll .

. Si vous êtes un adepte du petit-déjeuner relativement classique, vous ne serez pas convaincu.

Le sandwich est assez spécial puisque McDonald’s propose un oeuf, du fromage, mais un steak de saucisse avec du bacon.

Vous pourrez aussi l’assaisonner selon vos besoins avec une sauce.

C’est assez spécial, mais il y a des amateurs notamment pour un brunch par exemple. Vous pouvez toutefois le trouver dans les enseignes de McDonald’s dès le 21 octobre au prix de 3 euros. D’autres menus sont possibles si vous êtes un peu plus traditionnel pour commencer la journée.

Quel petit-déjeuner choisir ?

Il y a ceux qui font l’impasse sur ce premier petit repas de la journée, ils auraient alors constaté de réels bénéfices par rapport à leur santé. Ils prennent donc uniquement un jus d’orange et un café. Les autres ont besoin de manger et il est inconvenable de se rendre au bureau avec le ventre vide. Certains nutritionnistes conseillent un produit laitier, une boisson chaude ainsi que des céréales. Il y a également des amateurs des recettes salées avec un oeuf au plat ou brouillé. Cela dépendra des envies de chacun.

Introducing the NEW Breakfast Roll! Are you team Ketchup or team Brown Sauce? — McDonald's UK (@McDonaldsUK) October 21, 2020

Vous pourrez aussi opter pour des fibres avec un fruit et les agrumes ont une place de choix dans le petit-déjeuner. Ce dernier doit toutefois répondre à vos besoins et à vos goûts, mais soyez vigilant à tous les sucres et les apports caloriques. En effet, les croissants sont délicieux, mais, à force, ils peuvent avoir un impact sur votre poids au même titre que l’incroyable tartine avec une bonne couche de Nutella.