McDonald’s : gros bad buzz pour le fast-food ! Pas de “clochards” tolérés pour ce restaurant français qui fait polémique après qu’une ancienne note de service revienne à la surface !

C’est une nouvelle qui ne va pas faire de bonne pub à McDonald’s et sur laquelle ses principaux concurrents que sont Burger King et KFC vont probablement utiliser sur les réseaux sociaux pour amener de nouveaux clients chez eux.

Entre McDonald’s et Burger King, la guerre est lancée et les chaînes de fast-food ne se font pas de cadeaux entre elles !

Il faut dire que dans le domaine des hamburgers, toutes les occasions sont bonnes pour récupérer de nouveaux clients. Ce n’est probablement pas un hasard si Burger King est aussi agressif dans sa communication sur les réseaux sociaux, mais également sur ses affichages publics.

Pourtant, il y a de cela quelques mois déjà, Burger King avait proposé de ne plus vendre aucun Whopper, son sandwich mythique qui a fait son succès dans le monde, pour mettre en avant une campagne de son plus grand concurrent McDonald’s. A l’époque, McDonald’s proposait en effet de reverser tous les revenus accumulés grâce aux ventes de Big Mac, son hamburger le plus connu, à une association qui venait en aide aux enfants atteints de cancer.

En revanche, Burger King a quand même marqué le coup en relayant l’opération sur les réseaux sociaux pour surfer sur le coup de communication mené par McDonald’s : une idée de génie selon certaines personnes travaillant dans le marketing !

Mais en France, c’est cette fois-ci un bad buzz qui touche McDonald’s qui ne risque pas d’être relayé tel quel par Burger King s’ils ne veulent pas s’attirer les foudres des fans de la chaîne ! C’est en effet une ancienne note d’un restaurant datant de 2015 qui a refait surface sur les réseaux sociaux et crée le bad buzz sur les réseaux sociaux !

McDonald’s : une communication violente d’un restaurant local qui refuse de nourrir les “affamés du territoire” !

Si le responsable de la communication digitale de McDonald’s pensait qu’il allait pouvoir passer ses prochaines semaines sans difficultés, c’était sans compter sur un restaurant local qui avait à l’époque fait passer une note interne sur les sans abris. C’est en effet dans la ville de Hyères qu’à l’époque une photo avait été transmise au magazine 60 millions de consommateurs.

Photo reçue d'un lecteur. Chez #mcdonalds dans le Var, aider un nécessiteux serait-il passible de licenciement? pic.twitter.com/9SQQ83K7TL — Thomas Laurenceau (@thlaurenceau) August 8, 2015

Sur la photo, qui a été depuis largement relayée sur Twitter et d’autres réseaux sociaux, on peut voir un message où tout est écrit en majuscules et qui revient sur des faits récents. Il semblerait en effet qu’un ou plusieurs employés ait décidé de donner à manger à des sans abris qui se trouvaient à proximité du restaurant, parlant même d’un “incident”.

Mais si ces propos ne suffisaient pas pour choquer l’opinion, la suite du commentaire écrit par la direction du restaurant local est encore plus choquant. En effet, le restaurant est revenu sur le fait que les hamburgers destinés au personnel ne doivent pas être donnés à titre gracieux à d’autres personnes. Enfin, la lettre se termine par une menace de licenciement pour toutes celles et ceux qui manqueraient à la règle.

Si à l’époque McDonald’s avait publiquement reconnu son erreur, on ne peut néanmoins qu’imaginer la difficulté pour l’enseigne de devoir réagir à un si mauvais bad buzz qui est passé d’une simple fait local à un scandale devenu national ! Les détracteurs de l’enseigne ont quant à eux mis en avant la grande générosité de l’employé à l’époque qui affirmait dans la presse ne pas comprendre la situation pour un simple hamburger de quelques euros seulement.