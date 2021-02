Toutes les pratiques ou confessions peuvent jeûner et prier, et chaque religion a son propre jeûne, mais dans tous les cas, il y a certaines bases et consignes à suivre afin de réussir son jeûne. Le but de jeûner et de se soumettre à dieu, car le jeûne est une aide à la prière, et il est également bon pour la santé. Il est important d’être prêt psychologiquement et physiquement.

Les différents types de jeûne

Le jeûne traditionnel consiste à ne pas se nourrir, cela dit, il y a d’autres types, tels que :

Le jeûne à l’eau qui consiste à s’abstenir de manger tous les aliments solides sauf l’eau ;

qui consiste à s’abstenir de manger tous les aliments solides sauf l’eau ; Le jeûne partiel qui consiste à jeûner une partie de la journée seulement ;

qui consiste à jeûner une partie de la journée seulement ; Un jeûne au pain et à l’eau, cela vous permet de ne manger que du pain et de l’eau.

Mais il y a encore plusieurs autres types, comme le jeûne des médias, le jeûne d’habitude…etc.

Prier pendant et après le jeûne

Il faut d’abord déterminer l’objectif de vôtre jeûne, puis :

Lire le coran pour les islamistes, ou encore la bible pour les chrétiens, ou lire des livres spirituels ;

Faites des prières personnelles, mais aussi des prières scripturaires ;

Prier avec d’autres personnes, car la prière en groupe durant le jeûne est plus puissante qu’une prière individuelle.

L’endroit où prier et le temps

Il est important de choisir un endroit silencieux et tranquille, comme votre chambre par exemple. Pour les temps de prières, pour certaines religions comme l’islam, il y a différents moments où il est propice de prier. Sinon, vous le ferez selon votre emploi du temps.

La prière après le jeûne

Prenez le temps de réfléchir à vôtre jeûne et sur les choses que vous avez apprise, et demandez à dieu de vous guider pour apprendre encore plus.

Les choses à faire ou à éviter pendant le jeûne

Il y a certaines choses qu’il faut respecter durant le jeûne, telles que :

L’hygiène personnelle

Prenez des douches ou un bain régulièrement. Pensez également àvous brosser les dents quotidiennement.

Votre état personnelle

Le jeûne est une période de communion avec dieu, il est indispensable de ne pas avoir un air accablé. Surveillez votre comportement, car le fait de s’abstenir de manger ou boire peut rendre certaines personnes plutôt grincheuses.

Les activités physiques

Pendant le jeûne, vous devez vous reposer aussi souvent que possible, donc tous les exercices intensifs sont à éviter.

La prise de médicaments

Certains médicaments peuvent avoir des effets indésirables pendant le jeûne, comme des nausées, des vertiges, la fatigue…etc, il vaut mieux prendre l’avis de votre médecin.

Rompre le jeûne

Selon la tradition, les musulmans rompent le jeûne avec des dates et du petit lait. En général, le mieux est de favoriser les aliments liquides ou riche en eau comme la pastèque, du jus de fruit…etc.

Pour revenir à une alimentation normale, il est important de manger plusieurs collations en petites quantités, afin de ne pas tomber malade.

Le jeûne est très bon pour la santé car il permet au corps d’éliminer tous les déchets accumulés. La prière, quant à elle, aide à avoir l’esprit en paix et vous rapproche de dieu.