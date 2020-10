Gigot d’agneau : une découverte ignoble par une consommatrice, une vraie horreur

Le début de cette histoire commence assez bien puisqu’une cliente d’une enseigne australienne décide d’acheter un gigot d’agneau. Amanda Wright Rima réside à Sydney et elle souhaitait préparer un bon petit plat pour sa famille, mais la cuisine va rapidement se transformer en enfer. En effet, elle a rapidement compris que le gigot d’agneau n’était pas « normal » puisqu’un liquide s’échappait de la viande comme le relate le Tribunal du Net.

Sur son compte Facebook, la cliente partage alors sa mésaventure avec son gigot d’agneau et précise qu’elle a effectué une incision puisqu’elle pensait que quelque chose n’allait pas avec cette viande. C’est à ce moment qu’un liquide vert s’est échappé de l’intérieur. La scène a bien sûr été filmée par la cliente et les images ont rapidement fait le tour de la toile. Les âmes sensibles doivent s’abstenir, c’est vraiment ignoble.

En réalité, le liquide vert ne viendrait pas de l’intérieur du gigot d’agneau, mais de la peau. En effet, l’animal aurait pu avoir un kyste sous la peau et, lorsque la cliente l’a percé avec son couteau, l’intérieur a pu se répandre comme si vous souhaitiez enlever un bouton sur votre visage. Sauf que, dans ce cas de figure, cette viande est destinée à être mangée et vous pourriez avoir envie de vomir juste en évoquant cette affaire.

