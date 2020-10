Découvrez les secrets inattendus de la fondue savoyarde pour vos plats d’hiver : vous ne pourrez plus la rater !

Il faut bien avouer que c’est un excellent plat, riche et complet, mais c’est surtout un plat qui est idéal pour une soirée en famille ou entre amis ! Qui n’a jamais passé une soirée fondue qui a complètement dégénéré ? On se souvient tous de la scène absolument culte des Bronzés font du ski qui est très représentative de ce repas typiquement savoyard. En revanche, peu de gens savent comment vraiment cuisiner la fondue et nombreux sont les cuisiniers en herbe qui ne savent pas comment s’y prendre dans la réalité. Mais heureusement, avec ces précieux conseils, nous vous dévoilons tous les secrets de la fondue savoyarde pour être sûr de ne pas la rater !

Quels fromages doit-on choisir pour réaliser une succulente fondue savoyarde ?

Si vous ne voulez pas vous froisser avec de véritables savoyards, veillez à bien choisir vos fromages pour préparer votre fondue ! En effet, si on voit des déclinaisons de ce plat notamment en Auvergne avec le fameux Saint Nectaire, la fondue savoyarde est prévue pour être réalisée avec des fromages bien précis. Mais généralement, les bonnes fondues savoyardes sont composées de beaufort, d’abondance ou de comté, et d’emmental de Savoie.

Seule ombre au tableau : le comté n’est pas un fromage de Savoie ! Dans ce cas là, si vous ne voulez pas vous fâcher avec vos proches, parlez plutôt dans ce cas là de fondue dite “montagnarde” si vous choisissez du comté. D’ailleurs, certains ne lésinent pas sur le comté et oublient les autres fromages pour réaliser ce qu’on appelle une fondue jurassienne. Les amateurs de fromage n’hésitent pas à ajouter du reblochon mais aussi du fromage à raclette pour donner un effet plus crémeux et goûtu à votre fondue savoyarde. Concernant les quantités, nous vous conseillons d’opter pour 150 à 250 grammes par personne, même si les plus gourmands diront qu’il n’y en a jamais assez !

Avec quels autres ingrédients préparer une fondue savoyarde ?

Lors de la préparation de vos ingrédients pour votre fondue, vous devrez également préparer une bouteille de vin blanc sec comme de l’Apremont ou de l’Abyme, en comptant 200 ml de vin pour 1 kg de fromage. Certains y incorporent également de l’eau de vie pour parfumer la fondue comme du Kirsch, mais également de l’ail pour donner encore plus de saveur.

En accompagnement, il est impossible de passer à côté du pain de campagne, que vous devez bien avoir préparé la veille pour qu’il ait le temps de sécher. Le jour de votre fondue, coupez votre pain en cubes à placer dans un grand compartiment commun ou dans chacune des assiettes.

Quelques conseils supplémentaires pour ne pas rater votre fondue !

Pour être sur de ne pas rater votre fondue, faites chauffer le vin blanc dans un caquelon que vous aurez frotté à l’ail, et placez-y tout délicatement et petit à petit le fromage en morceaux, tout en augmentant la température du caquelon. Pensez à mélanger régulièrement avec de préférence une cuillère en bois, en veillant bien à ne jamais faire bouillir votre fondue ! Pour les amateurs de vin, préférez un blanc de Savoie sec comme un Chautagne blanc, un Seyssel, ou encore un Roussette de Savoie si vous souhaitez rester dans la région savoyarde. Pour les plus aventureux, vous pouvez également vous diriger vers un vin des Côtes du Jura Blanc ou par exemple un Coteaux champenois blanc.